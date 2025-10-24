LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: FK Partizan

Petak 17.30 Partizan - Mladost Lučani 1 (1,30)



20.45 Milan - Piza 1 (1,29) 18.30 Grojter Firt - Karlsrue |1+ (1,27)20.45 Milan - Piza 1 (1,29) Ukupna kvota: 2,13

Partizan i Milan su veliki favoriti pred svojim navijačima, nalaze se u veoma dobrim formama, pobede ih drže u vrhu tabele i očekujemo da ih rutinski ostvare.

Pored toga tipujemo gol u prvom poluvremenu na među Grojtera i Karlsruea čiji su međusobni dueli tradicionalno mečevi otvoreni i broje dosta golova.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć