LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
17.30 Partizan - Mladost Lučani 1 (1,30)
20.45 Milan - Piza 1 (1,29)
Ukupna kvota: 2,13
Partizan i Milan su veliki favoriti pred svojim navijačima, nalaze se u veoma dobrim formama, pobede ih drže u vrhu tabele i očekujemo da ih rutinski ostvare.
Pored toga tipujemo gol u prvom poluvremenu na među Grojtera i Karlsruea čiji su međusobni dueli tradicionalno mečevi otvoreni i broje dosta golova.
