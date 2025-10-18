SPEKTAKL U "VEČNOM GRADU": Može li "vučica" srušiti Inter posle devet godina čekanja?

SUBOTNjE veče u Seriji A donosi pravi spektakl – duel između drugoplasirane Rome i Intera koji juri šestu uzastopnu pobedu. Na krcatom “Olimpiku” (20.45) sastaće se najbolja odbrana i najefikasniji napad Italije, a domaći će pokušati da konačno prekinu gotovo decenijski post bez pobede nad "neroazurima" u Rimu

FOTO: Tanjug/AP

Tim Đan Pjera Gasperinija započeo je sezonu u sjajnom ritmu – pet pobeda u šest utakmica i samo dva primljena gola govore o izuzetnoj defanzivnoj organizaciji Rome. Kruna tog starta bio je trijumf u gradskom derbiju protiv Lacija, dok je poslednji meč pred reprezentativnu pauzu doneo preokret i pobedu nad Fiorentinom (2:1), uz pogotke Matijasa Sulea i Brijana Kristantea.

Golman Mile Svilar još jednom je potvrdio reputaciju čuvara mreže koji teško kapitulira, a "đalorosi" sa 15 osvojenih bodova rame uz rame stoje s Napolijem na vrhu tabele.

Gasperini, koji je tokom godina u Atalanti izgradio prepoznatljiv stil, u Romi je pronašao savršenu ravnotežu između discipline i ofanzivnog izraza. Ipak, pred njim je sada ogroman izazov - Inter, koji polako podiže formu, a koliko težak zadatak očekuje iskusnog trenera govori činjenica da Roma nije slavila protiv Intera kod kuće od 2016, a u međuvremenu je pet puta izgubila i samo tri puta remizirala.

Inter, s druge strane, dolazi u Rim u furioznoj formi. Ekipa Kristijana Kivua vezala je pet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima, uključujući i dva trijumfa u Ligi šampiona.

Samo u Seriji A, Neroazuri su postigli 17 golova – daleko najviše u ligi – a devet različitih igrača već se upisalo u strelce što govori o raznovrsnosti navale. Poslednja žrtva bio je Kremoneze, savladan sa ubedljivih 4:1, još jednom potvrdivši napadačku moć Intera.

Kapiten Lautaro Martinez nastavlja da predvodi tim kao pravi lider – četiri gola u poslednje tri utakmice govore dovoljno. Uz njega, sve češće iskoče i mlađi napadači poput Anže-Joana Bonija, koji je pojačao tim iz Parme, i Franeška Pija Esposita, koji se nedavno upisao u strelce i za reprezentaciju Italije.

Neko od njih dvojice će morati da pomogne danas Lautaru jer je njegov "partner u zločinu" Markus Tiram povređen, dok će zadnja linija biti bez iskusnog Matea Darmijana.

Roma će verovatno pokušati da iskoristi kasne padove koncentracije Intera – polovina golova koje su primili stigla je u poslednjih 15 minuta utakmica. Gasperini, poznat po taktičkoj prilagodljivosti, mogao bi da upari mladog Evan Fergusona, koji briljira u dresu Irske, s najboljim igračem ekipe Paolom Dibalom.

Zanimljivo će biti i videti da li će poverenje ponovo dobiti i Lorenco Pelgerini koji je sezonu započeo skroz van rotacije, ali se zahvaljujući povredama saigrača i pogotokom protiv Lacija u velikom derbiju, ne samo vratio u tim, već je često bio i deo startne postave.

Dobra vest za domaće je povratak Leona Bejlija, koji bi po prvi put mogao biti na klupi posle letošnjeg dolaska iz Aston Vile.

Dok Inter želi da nastavi pobednički niz, Roma sanja o simboličnoj osveti i prekidu loše tradicije protiv rivala iz Milana. Sve ukazuje da će subotnje veče na “Olimpiku” doneti jedan od najuzbudljivijih mečeva dosadašnjeg toka sezone.

Domaćini igraju veoma tvrdo ove sezone i ne verujemo da će odstupiti od toga, očekujemo malo golova, a uz njih dodajemo duplu šansu na Inter koji je realno gledano kvalitetnija ekipa i prikazao je bolji fudbal od Rome uprkos tome što je iza nje na tabeli (četvri sa tri boda zaostatka naspram "vučice").

