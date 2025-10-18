KEJN I BAJERN = SAVRŠENI SPOJ: Bavarci su spremni da prekinu post u "Der Klasikeru" i konačno savladaju najvećeg rivala

Tip fudbal

BAJERN Minhen i Borusija Dortmund sudaraju se u subotu uveče na „Alijanc areni“ (18.30) u duelu koji bi mogao da odredi ton čitave sezone u Bundesligi. Aktuelni šampion deluje nezaustavljivo, ali "crno-žuti" iz Dortmunda dolaze sa nadom da mogu da zaustave perfektan niz Bavaraca i ponovo unesu neizvesnost u trku za titulu.

Bajern pod vođstvom Vensana Kompanija igra u impresivnom ritmu – deset pobeda iz deset utakmica u svim takmičenjima i najbolji start u Bundesligi još od debija u eliti 1965. godine.

Domaćin je trenutno u seriji od osam uzastopnih ligaških trijumfa, a u čak sedam od tih mečeva postigao je najmanje tri gola. Njihov napad deluje zastrašujuće: 25 golova u prvih šest kola predstavlja novi rekord u istoriji Bundeslige.

Vinsent Kompani je stvorio mašinu koja melje rivale, čak i pored brojnih povreda. Džamal Musijala nije igrao od Svetskog klupskog prvenstva i vraća se tek početkom 2026. godine, Alfonso Dejvis je van stroja zbog povrede kolena, dok su Hiroki Iro i Josip Stanišić takođe na listi odsutnih.

Ipak, Hari Kejn ne prestaje da rešeta mreže, sjajni Englez je postigao 11 golova u prvenstvu uz 3 asistencije, a generalno u svim takmičenjima je 18 puta tresao mrežu čime ističe ranu kadnidaturu za "Balon D'or" ove sezone.

Ipak, Dortmund ne dolazi u Minhen sa belom zastavom. Niko Kovač je stabilizovao tim i učvrstio odbranu: četiri primljena gola i četiri „nule“ u šest ligaških kola govore da Borusija deluje mnogo organizovanije.

Kovač ima sjajan učinak od 21 pobede u 34 utakmice na klupi, a dodatni vetar u leđa daje mu činjenica da Dortmund ne zna za poraz od Bajerna već tri susreta, uključujući trijumf 2:0 upravo u Minhenu u martu prošle godine.

Dortmund je i dalje bez kapitena Emrea Džana (prepona), kao i talenta Žulijena Duranvila (rame) i Argentinca Arona Anselmina (mišić). Uprkos izostancima, crno-žuti imaju priliku da smanje zaostatak na samo bod i pošalju jasnu poruku – da u ovoj sezoni žele više od uloge posmatrača.

Kada se sve sabere, Der Klasiker bi mogao ponuditi spektakl pun tempa i golova. Bajern je favorit, ali Dortmund zna kako da ih iznenadi – a ako to učini ponovo, Bundesligu čeka prava drama jer ove timove deli "samo" četiri boda na tabeli.

Mi prednost dajemo Bavarcima koji su u ozbiljnom naletu, igraju veoma dobro kući, a i vreme je da nakon tri vezana neuseha savladaju velikog rivala.

