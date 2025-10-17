NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
16.30 Esteghlal - Mes Rafsanjan 1 (1,70)
19.00 Mostaganem - Čif 1 (1,70)
Ukupna kvota: 5,10
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ZVEZDA RUŠI "KRALjA" POSLE TRI GODINE: Crveno-beli su podigli samopouzdanje
17. 10. 2025. u 07:30
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
UZMI ILI OSTAVI: Sergej Milinković-Savić dobio ponudu o kojoj će morati da razmisli
SERGEJ Milinković-Savić je glavna tema u krugovima sportskim medijskim krugovima u Saudijskoj Arabiji
16. 10. 2025. u 19:37
ŠOK! Uhapšeni Luka Vildoza i Milica Tasić
Poznati košarkaš Luka Vildoza i njegova supruga Milica Vildoza uhapšeni su u Bolonji pod krajnje neobičnim okolnostima, koje su uzburkale italijanske, ali i evropske medije.
16. 10. 2025. u 11:16
Komentari (0)