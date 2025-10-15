Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

В.М.

15. 10. 2025. u 14:18

PONUDA nije primamljiva, ali pronašli smo vam tri prelaza.

Foto: Profimedia

Sreda

14.30 Slutsk - Neman Grodno X-2 (4,50)

22.00 Imbabura - Vargas Tores X-X (4,50)
0.00 Palmeiras - Bragantino 1-1 (2,02)

Ukupna kvota: 40,90

Tenis
Fudbal
