LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA početak još jedne naporne radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
19.00 Hvidovre - Lingbi UG 0-3 (1,31)
20.00 Kristal palas (U21) - Birmingem (U21) |1+&2+ (1,17)
0.00 Deportivo rijestra - Velez sarsfild UG 0-2 (1,35)
Ukupna kvota: 2,07
Danas smo odlučili da verujemo bukmejkerima, iako je ponuda slaba uspeli smo da vam spremimo tri predloga, na naše tipove su kvote u padu, tako da vam preporučujemo da ih što pre uplatite.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
