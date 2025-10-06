Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

06. 10. 2025. u 08:18

ZA početak još jedne naporne radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

Ponedeljak

19.00 Hvidovre - Lingbi UG 0-3 (1,31)

20.00 Kristal palas (U21) - Birmingem (U21) |1+&2+ (1,17)
0.00 Deportivo rijestra - Velez sarsfild UG 0-2 (1,35)

Ukupna kvota: 2,07

Danas smo odlučili da verujemo bukmejkerima, iako je ponuda slaba uspeli smo da vam spremimo tri predloga, na naše tipove su kvote u padu, tako da vam preporučujemo da ih što pre uplatite.

