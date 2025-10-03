Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

03. 10. 2025. u 14:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Profimedia

Petak

20.45 Verona - Sasuolo |1-3&||1-3 (2,17)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.00 Osasuna - Hetafe D 1-2 (1,65)
21.00 Bornmut - Fulam D|1+ (1,90)

Ukupna kvota: 6,80

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RENOVIRANJE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje

RENOVIRANjE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje