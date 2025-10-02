BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Četvrtak
18.45 Fenerbahče - Nica X (3,95)
21.00 Lion - Salcburg X (4,50)
21.00 Šturm Grac - Rendžers X (3,80)
Ukupna kvota: 67,55
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
