BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

02. 10. 2025. u 10:00

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

Četvrtak

18.45 Fenerbahče - Nica X (3,95)

21.00 Lion - Salcburg X (4,50)
21.00 Šturm Grac - Rendžers X (3,80)

Ukupna kvota: 67,55

