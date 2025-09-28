NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Nedelja 15.00 Roma - Verona 1 (1,45)

15.00 Aston vila - Fulam 1X (1,35)

18.30 Barselona - Real Sosijedad 1 (1,30)

20.45 Milan - Napoli |XvX (1,70) 15.00 Aston vila - Fulam 1X (1,35)18.30 Barselona - Real Sosijedad 1 (1,30)20.45 Milan - Napoli |XvX (1,70) Ukupna kvota: 4,33

Roma je dobro otvorila prvenstvo, redovno osvaja bodove, pobedila je Lacio u prošlom kolu, a potvrdu forme u kojoj nalazi videli smo sredinom nedelje protiv Nice u Ligi Evrope (2:1), očekujemo novi trijumf "đalorosa".

Aston vila mora da krene sa osvajanjem bodova, na preniskom je mestu na tabeli i verujemo da će sačuvati domaći teren protiv Fulama.

Barsa je veliki favorit protiv Sosijedada koji igra veoma loše na startu nove sezone, kec se ne bi smeo dovoditi pod pitanje.

Milan i Napoli igraju derbi kola, u pitanju su dva tima koja igraju veoma dobro na startu kampanju, u vrhu su tabele i očekujemo ujednačen derbi na "San Siru".

