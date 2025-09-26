3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
14.00 Šangaj port - Vuhan tri tauns UG 3+ (1,30)
17.00 Al Vakra - Um Sal UG 3+ (1,52)
17.30 Ekenas - KaPa UG 3+ (1,35)
18.00 Aris Limasol - Aknas UG 3+ (1,55)
Ukupna kvota: 4,13
