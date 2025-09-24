3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
20.45 Hadersfild - Mančester siti UG 3+ (1,45)
20.45 Totenhem - Donakster UG 3+ (1,43)
21.00 Betis - Notingem UG 3+ (1,70)
21.00 Frajburg - Bazel UG 3+ (1,55)
Ukupna kvota: 5,46
