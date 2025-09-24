Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

24. 09. 2025. u 08:20

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

FOTO: Tanjug/AP

3+ TIKET ZA SREDU

20.45 Hadersfild - Mančester siti UG 3+ (1,45)

20.45 Totenhem - Donakster UG 3+ (1,43)
21.00 Betis - Notingem UG 3+ (1,70)
21.00 Frajburg - Bazel UG 3+ (1,55)

 Ukupna kvota: 5,46

Tenis
Fudbal
