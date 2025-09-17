Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

17. 09. 2025. u 11:02

TIP vam je i za danas pripremio tiket sa tri "sigurice".

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

EPA

Sreda

16.00 Zrinjski - Sloga Doboj 1 (1,23)

19.00 Fenerbahče - Alanjaspor 1 (1,28)
21.000 Strongist - Independiente Petrolero 1 (1,31)

Ukupna kvota: 2,06

