LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa nove dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
19.00 Esbjeg - Koge 1 (1,50)
19.30 Viljareal B - Alkorkon G1+ (1,37)
Ukupna kvota: 2,06
Na naše tipove je kvota u padu, ukupna je primamljiva, verujemo bukmejkerima danas i treba probati ovaj "dubl".
