Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa nove dve realne kvote

В.М.

01. 09. 2025. u 08:13

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са нове две реалне квоте

Foto Profimedia

Ponedeljak

19.00 Esbjeg - Koge 1 (1,50)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

19.30 Viljareal B - Alkorkon G1+ (1,37)

Ukupna kvota: 2,06

Na naše tipove je kvota u padu, ukupna je primamljiva, verujemo bukmejkerima danas i treba probati ovaj "dubl".

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SLOBA STAO NA STRANU KOMPOZITORA: Verujem Raletu, sve je to u naletu ljubavi i STRASTI

SLOBA STAO NA STRANU KOMPOZITORA: "Verujem Raletu, sve je to u naletu ljubavi i STRASTI"