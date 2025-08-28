Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

28. 08. 2025. u 08:01 >> 09:10

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

Četvrtak

18.00 Kups - Midtjiland 2 (1,69)

Danci su u prvoj utakmici pokazali koliko su ozbiljniji i jači tim od Finaca.
21.00 El Itifak - El Holud 1 (1,95)
Fudbaleri Etifaka učiniće sve od sebe da se osvete Holudu za prošlogodišnji dvostruki poraz u prvenstvu. Objektivno su bolji tim što su potvrdili sjajnom igrom nedavno u duelu sa španskim drugoligašem Kadizom.
21.00 Banjik - Celje 1 (1,90)
Slovenci dolaze u Češku sa minimalnom prednosšću koju su ostvarili zahvaljujući autogolu. Kvota na kec je u padu, ali i dalje primamljiva.

Ukupna kvota: 6,26

