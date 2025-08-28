NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
18.00 Kups - Midtjiland 2 (1,69)
21.00 El Itifak - El Holud 1 (1,95)
Fudbaleri Etifaka učiniće sve od sebe da se osvete Holudu za prošlogodišnji dvostruki poraz u prvenstvu. Objektivno su bolji tim što su potvrdili sjajnom igrom nedavno u duelu sa španskim drugoligašem Kadizom.
21.00 Banjik - Celje 1 (1,90⬇)
Slovenci dolaze u Češku sa minimalnom prednosšću koju su ostvarili zahvaljujući autogolu. Kvota na kec je u padu, ali i dalje primamljiva.
Ukupna kvota: 6,26
