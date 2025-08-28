NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

Četvrtak

18.00 Kups - Midtjiland 2 (1,69)



⬇

Danci su u prvoj utakmici pokazali koliko su ozbiljniji i jači tim od Finaca.Fudbaleri Etifaka učiniće sve od sebe da se osvete Holudu za prošlogodišnji dvostruki poraz u prvenstvu. Objektivno su bolji tim što su potvrdili sjajnom igrom nedavno u duelu sa španskim drugoligašem Kadizom.Slovenci dolaze u Češku sa minimalnom prednosšću koju su ostvarili zahvaljujući autogolu. Kvota na kec je u padu, ali i dalje primamljiva.

Ukupna kvota: 6,26