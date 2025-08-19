Tip fudbal

PADA KVOTA NA OVU IGRU: Prošle godine jedni su bili u Čempionšipu, drugi u Ligi dva

Olja Mrkić

19. 08. 2025. u 11:55

KARDIF ide na noge AFC Vimbldonu u utorak na stadionu "Plau lejn", u borbi za vrh tabele u Ligi jedan.

Foto Profimedia

Vimbldon je u seriji od tri pobede i želi da nastavi niz, dok Kardif želi da zadrži neporažen status.

Domaćin je u dobroj formi, ali im neće biti lako protiv ekipe koja je upravo ispala iz Čempionšipa.

Kardif, međutim, muči muku na gostovanjima ove sezone, pa bi mogli da se imaju problema i ovde.

NAŠ TIP: 1X (kvota 1,62)

