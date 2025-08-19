PADA KVOTA NA OVU IGRU: Prošle godine jedni su bili u Čempionšipu, drugi u Ligi dva
KARDIF ide na noge AFC Vimbldonu u utorak na stadionu "Plau lejn", u borbi za vrh tabele u Ligi jedan.
Vimbldon je u seriji od tri pobede i želi da nastavi niz, dok Kardif želi da zadrži neporažen status.
Domaćin je u dobroj formi, ali im neće biti lako protiv ekipe koja je upravo ispala iz Čempionšipa.
Kardif, međutim, muči muku na gostovanjima ove sezone, pa bi mogli da se imaju problema i ovde.
NAŠ TIP: 1X (kvota 1,62⬇)
