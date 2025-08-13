PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Sreda
14.15 Melaka - Penang 3+ (1,47)
15.15 Orenburg - Ahmat 2-3 (1,90)
16.30 Tunari - Voluntari 3+ (1,82)
17.30 Soči - Krila sovjetov GG (1,65)
Ukupna kvota: 8,23
