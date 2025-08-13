Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Ivan Dobrilović

13. 08. 2025. u 12:35

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

14.15 Melaka - Penang 3+ (1,47)

15.15 Orenburg - Ahmat 2-3 (1,90)

16.30 Tunari - Voluntari 3+ (1,82)

17.30 Soči - Krila sovjetov GG (1,65)

Ukupna kvota: 8,23

