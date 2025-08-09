LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

DANAS smo vam spremili sledeće predloge.

Subota 13.35 Šangaj šenhua - Šangaj port |1+&2+ (1,21)

17.00 Sloga Doboj - Sarajevo X2 (1,21)

20.15 Slavija Sofija - Ludogorec X2&0-3 (1,40)
Ukupna kvota: 2,05

Dva šangajska tima su izuzetno napadački raspoložena, pride se bore za titulu, a vredi i napomenuti da su golovi redovna pojava na ovom gradskom derbiju.

Sarajevo pravi ozbiljan tim za svoje uslove, planira da napadne titulu i ne sme gubiti gostovanja kao što je današnje kako bi to učinila.

Lugorec bi trebao odmarati nekoliko prvotimaca za revanš protiv Ferencvaroša, ali i kombinovani sastav "lude šume" bi trebao odraditi posao protiv Slavije Sofije koja nema pobedu u uvodna tri kola i nalazi se pri dnu tabele.

