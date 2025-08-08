NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Foto Profimedia

Petak 17.30 Češke Budejovice - Vlasim 1 (2,05)

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU 20.00 Sitard - G.A. igls |1+&2+ (1,45)

21.00 Dinamo Zagreb - Vukovar 1911 1&2-5 (1,53) 20.00 Sitard - G.A. igls |1+&2+ (1,45)21.00 Dinamo Zagreb - Vukovar 1911 1&2-5 (1,53) Ukupna kvota: 4,55

Kvota na Budejovice je u velikom padu, sa 2,40 je "potonula" na 2,05 i nije nemoguće još da padne, verujemo bukmejkerima, pišite "keca".

Sitard i Iglsi otvaraju holandsko prvenstvo prepoznatljivo po igri na gol više, nadamo se da će tako odigrati i ove dve ekipe večeras na "Fortuna Sitard stadionu".

Dinamo ove sezone napada titulu, izgledao je dobro na premijeri ostvarivši rutinski trijumf protiv Osijeka (2:0) i očekujemo da rutinski savlada novajliju na "Maksimiru".

