NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
17.30 Češke Budejovice - Vlasim 1 (2,05)
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU20.00 Sitard - G.A. igls |1+&2+ (1,45)
21.00 Dinamo Zagreb - Vukovar 1911 1&2-5 (1,53)
Ukupna kvota: 4,55
Kvota na Budejovice je u velikom padu, sa 2,40 je "potonula" na 2,05 i nije nemoguće još da padne, verujemo bukmejkerima, pišite "keca".
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Sitard i Iglsi otvaraju holandsko prvenstvo prepoznatljivo po igri na gol više, nadamo se da će tako odigrati i ove dve ekipe večeras na "Fortuna Sitard stadionu".
Dinamo ove sezone napada titulu, izgledao je dobro na premijeri ostvarivši rutinski trijumf protiv Osijeka (2:0) i očekujemo da rutinski savlada novajliju na "Maksimiru".
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
