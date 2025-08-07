NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
18.00 Linkoln - Noa 2 (1,72)
20.15 Lozana - Astana1 (1,57)
20.45 Vikingur - Brondbi 2 (1,72)
Ukupna kvota: 4,64
