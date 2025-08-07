Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

07. 08. 2025. u 06:45 >> 00:26

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Četvrtak

18.00 Linkoln - Noa 2 (1,72)

20.15 Lozana - Astana1 (1,57)
20.45 Vikingur - Brondbi 2 (1,72)

Ukupna kvota: 4,64

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

