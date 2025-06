MEČEVI OSMINE FINALA SP ZA KLUBOVE U SAD: Mesi napada prvaka Evrope

* Bajern majstor igre na rezultat

Klupsko Svetsko prvenstvo ulazi u završnicu. Grupna faza je donela dosta uzbuđenja, ali je i pokazala da ekipe iz Evrope nisu dominantne kao što se najvljivalo. Najviše spremnosti da se „potuku“ sa selekcijama sa Starog kontinenta pokazali su Južnoamerikanci. Ipak, kada se pogledaju koeficijenti „bukmejkera“ za osvajanje pehara, prognoze se nisu značajno promenile, jer i dalje timovi iz Evrope slove za velike favorite da odu do samog kraja takmičenja.

subota, (18.00)

BOTAFOGO – PALMEIRAS GG

Brazilski derbi u osmini finala koji je malo ko očekivao. Pre svega, Botafogo je iznenadio prolaskom grupne faze ispred Atletiko Madrida. Zbog jedinstvene prilike da se nađu među osam najboljih, teško je očekivati efikasan duel dva tima. Doduše, ovi rivali itekako znaju da igraju atraktivno, jer je dvomeč u prošlogodišnjem izdanju Kopa Libertadores u istoj fazi bio spektaklaran (2:2, 3:2). Botafogo je tad prošao dalje i uglavnom zna kako sa „zelenima“, budući da su poslednji poraz pretrpeli od ovog protivnika u novembru 2023. Teško je očekivati da se susret završi u regularnih 90 minuta, a čak bi mogli da vidimo i penale kako odlučuju pobednika.

Subota (22.00)

BENFIKA – ČELSI 2-3

„Orlovi“ na „plavce“ i prilika za osvetu protugalskog predstavnika za gubitak finala Lige Evrope 2013. godine (2:1). Tada je ujedno bio i poslednji susret ova dva tima. Sastajali su se još dva puta i to 2012. u četvrtfinalu Lige šampiona. U tom dvomeču dupli trijumf je odnela londonska ekipa (2:1, 1:0). To znači da će puleni Bruna Laža igrati za prvenac protiv aktuelnog osvajača Lige konferencija. Do sada ni jednom u međusobnim susretima nije viđeno više od tri pogotka, pa će verovatno nastaviti sa istom praksom.

Nedelja (18.00)

PSŽ – INTER MAJAMI 1&3+

Leo Mesi protiv prvaka Evrope. Jedna od najvećih poslastica osmine finala klupskog SP biće okršaj PSŽ i Inter Majamija. Francuzi su ogromni favoriti i njihov prolaz dalje ne bi smeo da se dovodi u pitanje. Trener Luis Enrike uglavnom izvodi najjači sastav na teren. S druge strane, ekipa sa Floride je iznenadila Porto i bila nadomak još jednog iznenađenja protiv Palmeirasa, te će biti intresatno videti u kojoj meri može da parira jednoj od najjačih ekipa na planeti. Utamica bi mogla da bude efikasna, pa bi hrabriji mogli da pokušaju i sa tipom GG3+.

Nedelja (22.00)

FLAMENGO – BAJERN 0-2

Kvalitet je na strani Nemaca, ali Brazilci nisu za otpisivanje. Uostalom „bukmejkeri“ nisu proglasili Bajern za velikog favorita protiv Flamenga. Trener Bavaraca Vinsent Kompani previše je rotirao protiv Benfike u poslednjem kolu i prepustio prvo mesto u grupi. Četa Felipa Luiza je pokazala da ume sa timovima iz Evrope pobedivši Čelsi, dok se ekipa iz Minhena namučila protiv Boke i jedva iščupala trijumf. Stoga, ovaj duel bi vrlo lako mogao da ode u produžetke, uz malo golova.