BUKTI "RAT" U POLJSKOJ: Levandovski odbio da igra za reprezentaciju!

BEZ svog legendardnog fudbalera Poljaci idu na noge Finskoj u obračunu dve prvoplasirane ekipe grupe "G" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

FOTO: AP/Tanjug

Robert Levanvdovski je naprasno doneo odluku da ne igra više za reprezentaciju Poljske, tačnije dok se na mestu selektora nalazi Mihal Probjež.

Ono što je zasmetalo čuvenom napadaču je to što mu je oduzeta kapitenska traka i data Pjotru Zjelinskom, kao i to što mu je to navodno javljeno telefonom i sve je kuliminiralo njegovim napuštanjem reprezentacije.

Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie. 🇵🇱 — Robert Lewandowski (@lewy_official) June 8, 2025





Jasno je da su bez njega na terenu Poljaci dosta slabiji i biće im izuzetno teško da zadrže prvo mesto u grupi "G" na kojem dočekuju večerašnji susret sa Fincima.

Domaćini će pokušati da iskoriste nemire u redovima gostiju i preteknu ih na tabeli, pobeda im je preko potrebna jer zaostaju dva boda za Poljacima, a pride su odigrali meč više od njih.

Uz ove dve reprezentacije, glavnu reč u grupi vodiće i Holandija koja je do sada odigrala samo jedan meč, od nje se očekuje da bude prva zbog kvaliteta koji poseduje i to posebno daje na značaju večerašnjem susretu.

Očekujemo veliku borbu večeras u Helsinkiju, ujednačen meč i tipujemo "iks" na poluvremenu ili kraju meča.

