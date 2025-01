"PIRATI" SU HIT SEZONE: Šahtjorovim problemima nema kraja

RAT u Ukrajini, odnosno specijalna vojna operacija, kako Rusija naziva ovu denacifikaciju susedne države, za jednu od posledica ima i izbeglištvo ukrajinskog šampiona Šahtjora iz Donjecka, koji svoje mečeve Lige šampiona igra na neutralnom terenu.

FOTO: Tanjug/AP

Tako će "rudari" otvoriti današnji program Lige šampiona na Šalkeovoj areni u Gelzenkirhenu, a protivnik im je hit francuskog šampionata prošle sezone, ali i Lige šampiona ove - ekipa Bresta.

"Pirati" su do sada doživeli samo jedan poraz i posle nepotpunog sedmog kola nalaze se na devetom mestu sa utakmicom manje. Ako ostanu neporaženi, preskočiće sigurno Leverkuzen i Aston vilu, a njih mogu da predskoče samo Bajern i Milan, pa će u najgorem slučaju ostati deveti, a u slučaju pobede mogu čak i do petog, a uz malo sreće i poklapanja ostalih rezultata do trećeg mesta!

Samo Atalanta, Fejenord i Liverpul osvojili su više bodova u gostima od Bresta, tako da Šahtjoru verovatno ni igranje u Ukrajini ne bi pomoglo protiv opakih "pirata".

Šahtjor je autsajder i zbog činjenica da više od mesec dana nema utakmicu, tačnije od sredine decembra se "hlade" igrači ukrajinskog šampiona.

Ova ekipa godinama već trpi posledice rata, ne samo zbog igranja van svog stadiona koji se sada de facto nalazi u drugoj državi, nego i zbog toga što ne može da privuče strane igrače koji bi pristali da dođu i zaigraju pod trenutnim uslovima.

Ipak, uspeli su da pobede najlošiju ekipu Lige šampiona Jang bojse i da izvuku remi sa Bolonjom koja je u vreme odigravanja utakmice prolazila kroz krizni period.

Sada, protiv Bresta nemaju šanse i ovde predviđamo dvojku sa vrlo primamljivom kvotom.

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,68)

