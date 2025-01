"SAN MAMES" JE NEOSVOJIVA TVRĐAVA: Podrška sa tribina daje vetar u čeđa razigranim Baskijcima

ODBRANU trofeja u Kupu kralja Atletik Bilbao nastavlja pred svojim navijačima na "San Mamesu" gde će od 19 časova i 30 minuta ugostiti Osasunu.

Foto Profimedia

Atletik Bilbao je prošle sezone osvojio Kup kralja pobedom nad Majrokom u finalu posle boljeg izvođenja penala i tako je prekinuo post dug tačno 40 godina u ovom takmičenju.

Odbranu trofeja "lavovi" su počeli dobro, rutinski su savladali Logronjes (1:0), a danas ih očekuje dosta teži zadatak jer im na noge dolazi Osasuna.

Samopouzdanje Bilbau da može do pobede daje to što igra odlično i četvrti je na tabeli La lige, kao i to da je krajem decembra savladao Osasunu na "Sadaru" s 2:1.

Što se tiče gostiju, oni su imali veoma dobar start sezone, bili su u gornjem delu tabele španskog prvenstva, međutim krajem 2024. su zapali u krizu i više od dva meseca ne znaju za pobedu u La ligi.

Jedine trijumfa beležili su u Kupu kralja gde su redom bili bolji od Čikalane, Seute i Tenerifa.

Forma i kvalitet su na strani domaćina, podrška na "San Mamesu" je uvek sjajna i zbog toga tipujemo trijumf Baskijaca.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,60)

