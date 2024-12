NAŠI PREDLOZI: Evo "Tip" tiketa dana za ponedeljak

Iz ne baš bogate ponude za danas uspeli smo da izvučemo nekoliko predloga za naše verne čitaoce. Prošle nedelje imali smo solidan prolaz - tri pogođena dnevna tiketa, koje možete da vidite OVDE, OVDE i OVDE.

Ponedeljak

18.00 Bašahšehir - Kasimpaša 1X&2-4 (2,09)

PREUZMI ODMAH BONUS BEZ USLOVA Imajući u vidu krizu rezultata u kojoj su obe ekipe u poslednje vreme, najverovatnije bi se menadžeri Unaj Emeri i Pep Gvardiola najradije dogovorili za jedan lagani "iks" ovde, iako teško da će vam ijedan od njih to priznati.

Vila retko gubi kod kuće, poslednji prvenstveni poraz doživela je još u avustu od Arsenala koji je tada bio na vrhuncu forme, a Siti već sedam utakmica u svim takmičenjima nema trijumf na strani.

18.30 Fjorentina - Udineze 1 (1,60)

Fiorentina je trenutno peta na tabeli i zaostaje devet bodova za vodećom Atalantom, ali je odigrala dva meča manje od nje i trijumfima bi se vratila u bitku za titulu, a mi verujemo da to može i učiniti.

S druge strane, Udineze je jedno vreme bio u samom vrhu tabele, čak je bio i prvi, ali očekivani pad se dogodio i ovo kolo "crno-beli" dočekuju na devetoj poziciji sa 20 osvojenih bodova.

Na poslednjih pet utakmica u prvenstvu ostvarili su samo jednu pobedu i to nad pretposlednjom Moncom, ali igre sa samog starta sezone ih drže u gornjem domu tabele.

21.00 Krouli - birmingem 2 (1,38)

Birmingem će biti pun samopouzdanja nakon pobede u svakom od poslednjih šest takmičarskih mečeva, a kao jedan od najjačih timova u diviziji, mislimo da će ostvariti laganu pobedu protiv Kroulija.

Taj trijumf doneo bi im preuzuimanje prvog mesta na tabeli Lige jedan od vajkoma koji ima dva boda više, ali i dve utakmice više u ovom trenutku.

Ukupna kvota: 4,61