"BOGINJA" ČEKA BOŽIĆ NA ČELU SERIJE A: Toskanci su uspešniji na strani nego kod kuće, ali ne osvajaju bodove protiv bolje plasiranih ekipa

NAPOLI se pobedom u Đenovi vratio na prvo mesto, ali to bi moglo biti samo privremeno, ako Atalanta opravda ulogu favorita protiv Empolija.

Deset vezanih pobeda i 11 utakmica bez poraza u prvenstvu donelo je Atalanti zasluženo prvo mesto uoči 17. kola Serije A, ali je Napoli sa utakmicom više preskočio za jedan bod.

Ipak, "boginji provincije" dovoljan je i bod protiv Empolija, s kojim poslednjih godina uglavnom lako izlazi na kraj, da se vrati na mesto koje joj po svemu prikazanom ove sezone itekako pripada. Nije to potcenjivanje ni Napolija, ni ša,mpiona Intera, jednostavno četa Đan Pjera Gasperinija igra najkvalitetniji fudbal na "čizmi", a po mišljenju mnogih i najatraktivniji.

Atalanta je pre četiri dana svoj furiozan učinak u Seriji A potvrdila i ubedljivom pobedom nad Čezenom u Kupu Italije, a malo je nedostajalo da se nekoliko dana pre toga osveti Real Madridu za poraz u Superkupu Evrope sa starta sezone. "Kraljevski klub" je postigao tri gola iz dve šanse, a Atalanta je dva puta pogađala mrežu šampiona Evrope i Španije, iako je bilo realno da postigne bar još jedan pogodak.

To je ujedno bio i prvi poraz "boginje" još od onog nesrećnog septembarskog od Koma, kada su posle ranog vođstva, za samo 12 minuta početkom drugog poluvremena primili tri gola, da bi tek u devetom miutu nadoknade Ademola Lukman samo ublažio neočekivani poraz.

Sada jure 11. uzastopnu pobedu, što bi bilo poboljšanje klupskog rekorda koji su oborili minimalnom pobedom protiv Kaljarija.

Atalanta je još u igri za četiri trofeja ove sezone, iako im je onaj prvi Superkup Evrope izmakao u pomenutom porazu od madridskog Reala. Početkom godine čeka ih italijanski Superkup u kome će odmeriti snage sa šampionom Italije Interom, osvajačem Kupa Juventusom i vicešampionom Milanom. Sama Atalanta je mesto u polufinalu izborila kao finalista Kupa Italije.

Pre toga moraće da potvrdi svoju dominaciju u međusobnim susretima sa Empolijem, poslednja četiri okršaja je dobila ukupnim rezultatom 9:1.

Empoli inače ove sezone, za razliku od prethodne, igra dobro u gostima. Izgubili su do sada samo sve utakmice, od Lacija i Milana. U KUpu su stigli do četvrtfinala pobedivši Torino i Fjorentinu u gostima, ali sada ih opet čeka gostovanje i to braniocu trofeja Juventusu.

Trenutno su u sredini tabele najviše zahvaljujući i grama u gostima gde su skupili gotovo dvostruko više bodova nego kod kuće. Ipak, do sada u prvenstvu još nisu pobedili ekipu koja je uoči susreta bila bolje plasirana na tabeli od njih i to čini ovo gostovanje dodatno teškim, pored već pomenute istorije međusobnih susreta i naravno pre svega daleko kvalitetnijeg protivnika.

Atalanta kod kuće postiže više od dva i po gola po utakmici ove sezone, tako da bi Empoliju trebalo da postigne bar dva gola ako želi da se nada bodu, a o pobedi da računamo, a Toskanci su ove sezone samo Veroni dali više od dva gola u Seriji A.

