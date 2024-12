RADO VIĐEN GOST DOLAZI NA NOGE "TOBDŽIJAMA": Nema krize u Arsenalu, remi u malom gradskom derbiju bio je samo loš dan

ARSENAL dočekuje Everton u 16. kolu engleske Premijer lige. Utakmica je zakazana za subotu od 16.00 , na stadionu "Ešberton grouv", svima poznatijem po sponzorskom imenu koje na užas svih ljubitelja fudbala nosi od svoje izgradnje.

FOTO: Tanjug/AP

U prethodnom kolu domaći su remizirali sa Fulamom 1:1, dok je gostovanje Evertona Liverpulu odloženo.

"Tobdžije" su tako zaostale za drugoplasiranim Čelsijem dva boda, dok su u odnosu na lidera Liverpul smanjili zaostatak na šest bodova, ali "crveni" imaju utakmicu manje.

Ipak, Arsenal se tokom nedelje vratio na pobedničku stazu i to pobedom nad Monakom u Ligi šampiona i tako je produžio seriju bez poraza na sedam utakmica u svim takmičenjima. Dakle, jedan remi sa Fulamom nije bio početak neke serije loših rezultata, nego jednostavno "tobdžije" nisu imali sreće da materijalizuju veliku terensku inicijativu. Treba naglasiti i da je zbog navodnog ofsajda poništen gol Bukaju Saki par minuta pre kraja regularnog del igre.

Priliku za potvrdu gore napisanog Arsenal će imati danas protiv rivala koga je pobedio rekordna 102 puta u istoriji Premijer lige i stare Prve divizije kombinovano. Protiv nijednog drugog kluba "tobdžije" nisu ostvarile toliki broj pobeda, ali Everton je klub sa velikom istorijom i samo je nekoliko duela u najvišem razredu engleskog fudbala igrano češće od ovoga - rekord drže susreti Aston vile i Evertona, a samo su još dueli Arsenal - Mančester junajted i Everton - Liverpul igrani češće od današnjeg derbija na Ešberton grouvu.

Arsenal u ovaj meč ulazi sa velikim samopouzdanjem jer je na ovom stadionu u poslednjih pet utakmica primio samo dva gola u duelu sa Liverpulom, dok je sve ostale rivale, a padali su redom Šahtar Donjeck, Notingem forest, Mančester junajted i Monako, pobedio "s nulom".

Ova godina je posebno uspešna za Arsenal kad su utakmice kod kuće u pitanju, jer je ostvaren učinak od 81 odsto pobeda, što je najbolji skor od 2007. godine.

Ipak, nije sve idealno uoči gostovanja "karamela", jer se menadžer "tobdžija" Mikel Arteta suočava sa velikim brojem "otkaza". Najmanje petorica igrača propustie današnji meč, a među njima su Gabriel Magaljaes, Takehiro Tomijasu, Ben Vajt, Rikrdo Kalafjori i Oleksandr Zinčenko.

Everton dolazi u London nakon prinudne pauze, jer je njihov susret protiv Liverpula prošlog vikenda odgođen zbog loših vremenskih uslova.

Ipak, njihova forma je u porastu, jer su u poslednjem nastupu pobedili Vulverhempton sa 4:0. Obrana Evertona bila je bolji deo tima u poslednje vreme, sa samo jednim "pomračenjem" u porazu od Mančester junajteda od 4:0. Ne računajući tu utakmicu primili su samo jedan gol od početka novembra.

To je veoma ohrabrujući podatak, imajući u vidu da klub sa Mersisajda nije uspeo da sačuva mrežu u 12 od poslednjih 13 gostovanja Arsenalu, odnosno to je "karamelama" uspelo samo dva puta od 1990. godine do danas.

Everton će biti samo bez Čermitija, koji je propustio poslednjih 17 utakmica zbog teške povrede stopala, pa će Šon Dajč verovatno izvesti isti sastav koji je sa 4:0 savladao Vulvse.

NAŠ TIP: 1&2-3| (kvota 3,30)

