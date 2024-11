LOPETEGIJU SE SMEŠI OTKAZ: NJukasl bi mogao da "zapečati" sudbinu Španca i usput uradi nešto što nije skoro godinu dana

ZAVESU na 12. kolo Premijer lige spustiće Njukasl i Vest hem koji se sastaju na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon nešto slabijih igara tokom većeg dela oktobra, uoči samo reprezentativne pauze Njukasl je znatno podigao formu. Upisao je dve vezane premijerligaške pobede nad ekipama koje su iznad njega na tabeli, Arsenalom i Notingem forestom, te će večeras imati priliku da prvi put posle godinu dana ostvari tri uzastopna ligaška trijumfa.

Pre početka sezone uprava kluba je postavila ultimatum menadžeru Ediju Hauu, a to je povratak u Evropu i s obzirom na kvalitet igrača koje na raspolagaanju ima talentovani menadžer to nije preveliki zahtev.

"Crno-beli" su trenutno deveti, ali zaostaju samo četiri boda za trećeplasiranim Čelsijem i ukoliko danas slave popeće se na šesto mesto što najbolje oslikava "gužvu" u gornjem delu tabele, ako se izuzme vodeći Liverpul koji beži osam bodova najbližem pratiocu, Mančester sitiju.

Ono što vredi nahvaliti kod "svraki" je defanzivna igra, ponovo delujue kao veoma dobra odbrambena ekipa nalik onoj od pre dve sezone kada su se plasirali u Ligu šampiona i primili su samo 11 golova do sada što je nakon Liverpulovih osam primljenih golova najbolji defanzivni rekord u ligi.

Sa druge strane, Vest hem se preko leta rastao sa Dejvidom Mojesom što je iznenadilo mnoge zbog odličnih rezultata škotskog menadžera, ali objašnjenje je bilo da nije igrao dovoljno atraktivan fudbal što je neriviralo upravu i navijače.

Umesto njega doveden je Đulen Lopetegi koji nije doneo lep fudbal, a ne donosi ni rezultate i već sada se nalazi pod ogromnim pritiskom, a mnogi engleski mediji uveliko nabrajaju ko bi ga mogao zameniti u skorije periodu.

Delovalo je da su "čekićari" preko leta odradili sjajan prelazni rok, međutim na terenu uošte ne izgledaju dobro, osvojili su samo 12 bodova do sada i jedino što ih drži izvan zone ispadanja su tradicionalno dobri nastupi kod kuće.

Gosti su neporaženi na poslednja tri utakmice kod kuće, ali na strani igraju dosta loše i na poslednja dva meča u gostima primili su čak sedam golova (četiri od Totenhema uz tri od Notingema).

Ono što takođe ne ide na ruku Vest hemu je tradicija međusobnih duela, na pet uzastopnih mečeva ne znaju za pobedu protiv Njukasla, mada su tri puta remizirali u tom periodu.

Prošle sezone na "Sent Džejmsis parku" su ovi timovi odigrali izuzetno zanimljiv meč, "čekićari" su vodili s 3-1 sve do same završnice meča kada su se "svrake" probudile i sa tri gola u poslednjih 15 minuta napravile veliki preokret.

Što se tiče izostanaka, obe ekipe imaju problema sa njima. Domaćini će biti bez Burna, Lasela, Botmana, Krafta i verovatno Tripijea, odnosno Vilsona koji su blizu oporavka ali se ne veruje da će Hau rizikovati i uvrstiti ih u tim.

Kod Vest hema meč sigurno propuštaju Kudus i Filkrig, dok je pod znakom pitanja nekoliko igrača koje Lopetegi nije želeo imenovati na pres konferenciji uoči susreta.

Atmosfera na "Sent Džejmsis parku" je uvek odlična, a sada kada su tu i rezultati biće još bolja, prednost dajemo Njukaslu, a za hrabrije dodajemo i gg jer je ta igra bila prolazna na minulih pet obračuna večerašnjih rivala.

