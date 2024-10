U OBRAČUNU BASKIJSKIH TRENERA, ARSENALOV JE BOLJI: Razigrane "tobdžije" imaju priliku da bar na kratko preuzmu prvo mesto

ARSENAL svoj pohod na titulu nastavlja protiv Bornmuta na "Vitaliti stadionu" od 18.30.

Foto AP

Nakon što je letos ostao bez svog najboljeg igrača Dominika Solankea koji je pojačao Totenhem očekivan je bio pad u igrama Bornmuta, ali ono što je bitno za njega je da je ponovo na sredini tabele.

Sakupio je osam bodova do sada i zauzima trinaesto mesto, sa čak pet poena prednosti u odnosu na timove koji se bore za opstanak i deluje da neće imati problema da ponovo sačuva status premijerligaša za sledeću godinu.

Andoni Iraola radi odličan posao od kada je preuzeo klub pre godinu i po dana, međutim ono što mu se zamera u poslednje vreme je to da Bornmut uglavnom dobija timove slabije od sebe i protiv jačih ekipa retko dolazi do bodova, a pobeda kada su autsajderi za "trešnjice" gotovo i da ne postoje.

To je sigurno slučaj protiv Arsenala koji ih je prošle sezone dva puta "počistio" rezultatima 4:0 i 3:0, a danas je oran da odnese nove bodove sa "Vitalitija" i nastavi svoj pohod na dugo čekanu titulu.

Uz Liverpul i Mančester siti, "tobdžije" su se istakli kao glavni kadndidati za osvajanje Premijer lige u uvodnih sedam kola i trenutno su treći zbog lošije gol-razlike od Sitija, odnosno boda manje od vodećih "redsa".

Arsenal se trenutno nalazi u seriji od deset vezanih mečeva bez poraza u svim takmičenjima, međutim ono što može malo da zabrine je to da nisu slavili na svoja poslednja dva gostovanja.

Doduše igrali su sa Sitijem u ligi, odnosno Atalantom u Ligi šampiona, međutim ako ni danas ne slave to će biti prvi put u 2024. godini da su vezali tri meča bez trijumfa na strani.

Ipak, mi verujemo da to neće bit slučaj i pored činjenice da su pod upitnikom Haverc i Saka, kao i to da od ranije nema Odegarda. Smatramo da Arteta zna kako da nadmudri Iraolu, a i Arsenal se nalazi na pragu lepog jubileja jer bi mu ova pobeda bila 2000. u istoriji prvoligaškog engleskog fudbala, nešto što je do sada pošlo za rukom samo Liverpulu (2065).

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,75)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA