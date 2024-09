GVARDIOLA U PROBLEMU: Još jedan važan šraf Sitijeve mašinerije van stroja na duže vreme

U jednom od najzanimljivijih mečeva šestog kola Premijer lige sastaće se Njukasl i Mančester siti. Ovaj meč igra se u subotu od 13.30 časova.

Izabranici Edija Haua odlično su započeli novu sezonu. Bili su neporaženi u prve četiri utakmice, ali su u prošlom kolu doživeli prvi poraz u sezoni. Izgubili su na gostovanju Fulamu sa 3:1, što im je bila najslabija utakmica od početka nove sezone.

Njukasl je u prvom poluvremenu primio dva gola zbog loših reakcija svoje odbrambene linije. Harvi Barns je u drugom poluvremenu smanjio na 2:1, ali su na kraju primili i treći gol.

Pre tog poraza zabeležili su tri pobede i jedan remi. Trenutno su na šestom mestu sa 10 bodova, koliko ima i peti Čelsi, a zaostaju samo tri boda od lidera Mančester sitija s kojim će danas pokušati da se bodovno izjednače.

To je, naravno lakše reći nego uraditi. "Građani" su do sada ispustili samo dva boda i to u pršlom kolu protiv Arsenala. Iako je golom Erlinga Holanda povela već u uvodnim minutima meča, četa Pepa Gvardiole je bila na ivici poraza nakon što su Kalafjori sredinom prvog dela i Gabrijel u zaustavnom vremenu preokrenuli rezultat.

Iako su zbog isključenja Leandra Trosara u osmom minutu nadoknade prvog poluvremena postali brojčano nadmoćniji, šampioni do izjednačenja na svom "Etihad" stadionu nisu stigli sve do duboko u zaustavnom vremenu utakmice, kada je na 2:2 poravnao Džon Stouns.

Uprkos ovom "kiksu", ako se nerešen rezultat u derbiju celog prvenstva može nazvati kiksom, Siti je i dalje na čelu tabele sa 13 bodova, jednim više od Liverpula i Aston vile, koji imaju po 12 bodova.

Međutim, najveći problem za Pepa Gvardiolu u ​​ovom trenutku je ozbiljna povreda Rodrija - u pitanju su ligamenti čašice kolena, zbog koje će po svemu sudeći da propusti celu sezonu. Španski defanzivni vezista jedan je od najvažnijih igrača u timu, ako ne i najvažniji šraf u odsustvu Kevina de Brujnea koji jse još oporavlja od svoje povrede prepone. On je zbog povrede morao da napust iteren u 21. minutu, a samo 60 sekundi kasnije "tobdžije su postigle izjednačujući gol.

Na toj utakmici zamenio ga je Mateo Kovačić, a protiv Votforda u Liga kupu, Gvardiola je izveo rezervni sastav, tako da još nije sasvim jasno ko će da menja Španca dok se ne vrati na teren.

Golovi se nisu često viđali na susretima Njukasla i Sitija u poslednje vreme, sa samo jednom od poslednjih pet utakmica koja je došla 3+. Ali pre toga, tokom 2021. godine i 2022. na četiri susreta palo je ukupno 22 gola, uz dve nezaboravne utakmce na "Sent Džejmsovom parku" koje su završile sa 3:3 odnosno 4:3 za Siti.

Zato verujemo da će i danas na severu Engleske biti golova i to na obe strane. A pošto napad Sitija predvodi neverovatni Erlin Holand, koji je već posle pet kola upisao deset golova oborivši rekord Premijer lige od šest, koji je doskora držao nekadašnji fudbaler Njukasla Miki Kvin (rekord je oborio kao član Koventrija), treba verovati da će "građani" postići i više od jednog.

