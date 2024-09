LACIO NE GUBI U FIRENCI: "LJubičati" će još malo sačekati na prvu pobedu

NEDELjNI program Serije A počinje već pola sata posle podneva, kada Fiorentina na svom "Artemio Frankiju" dočekuje ekipu Lacija.

FOTO: AP/Tanjug

"Ljubičasti" će pokušati da ostvare svoju prvu pobedu u Seriji A, mada se ne može reći ni da im u ostalim takmičenjima ide mnogo bolje. Istina, uspeli su da se plasiraju u grupnu fazu Lige konferencija, ali tek posle penala protiv mađarske Puškaš akademije.

Bilo je 3:3 u Firenci kada su domaći uspeli da preokrenu rano vođstvo gostiju, ali su u završnici primili gol koji umalo da ih košta plasmana u grupnu fazu takmičenja u kome su da puta uzastopno stizali do finala. U revanšu su vodili do sedmog minuta nadoknade kada je Puškaš akademija stigla do izjednačenja. "Viola je cele produžetke igrala sa dva igrača manje, ali se odbranila i na kraju bila s(p)retnija na penale.

Bio je to četvrti od pet uzastopnih remija za ekipu Rafaela Paladina koji je letos došao iz Monce da zameni Vinčenca Italijana, a upravo protiv Monce je došao i peti uzastopni, kada je Gosens u šestom minutu nadoknade spasao "ljubičaste" prvog poraza u sezoni.

A taj je nastupio u narednoj utakmici protiv Atalante, gde Fiorentini nije bilo dovoljno ni što je vodila sa 1:0 i 2:1 u Bergamu.

Prošlo je gotovo pola veka otkad je Fiorentina poslednji put ostala bez pobede u prvih pet kola Serije A, a izjednačenje tog neslavnog rekorda smeši joj se danas, ako ne uspe da pobedi ekipu Lacija. Nije baš idealan protivnik za prekid crne serije, ali uprkos nešto boljem startu od "ljubičastih" ni "nebeskoplavi" ne briljiraju na startu nove sezone.

Istina, Lacio je izgubio samo jednom u poslednjih 11 utakmcia u Seriji A, ali taj poraz došao je na prošlom gostovanju, pre mesec dana u Udinama.

NAŠ TIP: Ip𐍇 ili ki𐍇 (kvota 1,74)