"PEVCI" DOČEKUJU REDOVNU MUŠTERIJU: Totenhem je današnjeg rivala savladao tri puta zaredom pred svojim navijačima

FUDABALERI Totenhema će nakon razočaravajućeg remija sa Lesterom pokušati da upišu prvu ovosezonsku pobedu kada u drugom kolu Premijer lige budu ugostili Everton (16.00).

Foto: EPA-EFE/VINCE MIGNOTT

Nakon veoma dobre prve sezone, Angelos Postekoglu je najavio napade na trofeje i tako naneo sebi i svom timu dodatni pritisak pošto "pevci" nisu ništa osvojili još od Liga kupa 2008. godine.

Totenhem ima dobar tim, kvalitetan i napadači orijentisan, ali u prvom kolu protiv Lestera realizacija je izostala. "Mamuze" iz Londona su se ispromašivale na tom meču, pogotovo u prvom poluvremenu kada su propustili nekoliko čistih šansi. Jesu poveli sa 1:0, ali tu prednost nisu uspeli da uvećaju i kazna je došla sredinom drugog dela igre kada je vanvremešni Džejmi Vardi udarcem glavom poravnao rezultat i ispotaviće se postavio konačnih 1:1.

Odbrana Totenhema je zakazala kod tog gola i to posebno brine navijače domaćina, pošto je prošle godine to bio ubedljivo najgori deo tima, mada ima i do stila fudbala pošto "pevci" igraju izuzetno otvoren, napdački orijetnisan fudbal.

Ipak, danas će imati lepu priliku da upišu prvu pobedu jer u prestonicu dolazi Everton, ekipa koju su pobedili na poslednja tri međusobna duela u Londonu uključujući prošlosezonskih 2:1 na "Totenhem hotspur stadionu".

Što se tiče čete Šona Dajča, ona je otvorila prvenstvo ubedljivim porazom od Brajtona (0:3) i potvrdila ono što su mnogi očekivali, a to je da ovaj tim očekuje nova borba za opstanak.

Everton već nekoliko godina jedva opstaje u ligi, pobedama u poslednjim kolima i dobrim igrama u završnici prvenstva, ali pitanje je koliko to dugo može da traje i možda ovo bude ta godina kada konačno ispadnu iz elite.

Ako pogledamo izostanke, oba tima imaju problema sa njima. Domaćini će biti bez Solankea i Bentankura, dok će kod gostiju meč propustiti Bretvajt, Garner, Kolman, Paterson, Jang i Čermiti.

Očekujemo rutinsku pobedu Totenhema koji je kvalitetniji tim, a pride će imati i veliku podršku sa prepuih tribina svog stadiona.

NAŠ TIP: 1&2+ (kvota 1,62)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA