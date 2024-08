BIĆE TVRDO: Novajlije oprezno započinju život u Primeri

U okviru prvog kola La lige sastaće se Valjadolid i Espanjol (19.00), dve ekipe koje su prošle sezone zajedno iz Segunde promovisane u elitu.

FOTO: Profimedia

Kao što tradicija nalaže, Valjadolid se ekspresno vratio u elitu i to mu je bila četvrta godina zaredom u kojoj ili ispada iz Primere ili se vraća u nju.

To je uradio osvojivši drugo mesto u Segundi, a mogao je i do titule da u poslednjem kolu nije doživeo iznenađujući poraz od Tenerifa koji je omogućio Leganesu da dođe do prvog mesta.

Pored njih u Primeru se vratio i Espanjol koji je to učinio preko plej-ofa uz dosta drame. U finalu doigravanja igrao je sa Ovijedom koji ga je pobedio na prvom susretu, međutim, u revanšu na "Stejdž front stadionu", nošen dvostrukim strelcem Puadom, katalonski sastav je došao do velikog preokreta (2:0).

Današnji rivali su bili aktivni u prelaznom roku, obe ekipe su dovele veliki broj igrača mada ih je Espanjol uglavnom dovodio na pozajmice, dok je Valjadolid potrošio preko 15 miliona evra na pojačanja koja predvodi Stipe Biuk.

Što se tiče međusobnih duela, čak tri puta su se susreli prošle sezone i u dva navrata je bio bolji Espanjol, dok je viđen i remi.

