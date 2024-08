"PARTIZANOV DŽELAT" NA TEŠKOM ZADATKU: Paklena atmosfera očekuje "plavo-bele" na "Hempden parku"

U revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona fudbaleri Rendžersa će ugostiti Dinamo Kijev. Zbog radova na čuvenom "Ajbroksu" meč će biti odigran na "Hempden parku" u Glazgovu, ali sigurno da će i na njemu atmosfera biti na izuzetno visokom nivou (20.45).

FOTO: M. Vukadinović

Na prvom susretu viđena je dosta ujednačena utakmica, posed je bio na strani Dinama, dok je Rendžers uputio više udaraca na gol protivnika. Ukrajinci su poveli preko iskusnog Jarmolenka krajem prvog poluvremena i taj rezultat je stajao na snazi sve do samog kraja kada je Siril Desers u 94. minutu izjednačio i tako znatno podigao šanse svoje ekipe za prolaz u narednu rundu.

Nakon tog susreta Rendžers je savladao Madervel u domaćem prvenstvu s 2:1, tako da u dobrom ritmu dočekuje večerašnji revanš u kojem bi mu pobeda donela plasman u plej-of rundu treću godinu zaredom.

Velika prednost za škotskog velikana je to što igra kod kuće, zna se kakvu atmosferu prave navijači Rendžersa i to će im biti ozbiljan "vetar u leđa", pogotovo ako dođu do ranog vođstva.

Sa druge strane, Dinamo je od drugog kola započeo kvalifikacije i tamo je u dominantnom stilu izbacio Partizan. Srpski vicešampion je poveo na prvom susretu tog dvomeča, ali nakon toga je u potpunosti stao i "plavo-beli" su slavili s ukupnim rezultatom 9:2 (6:2, 3:0).

Gosti su takođe za vikend ostvarili pobedu u domaćem prvenstvu, savladali su Veres s rezultatom 2:1 i tako održali dobru formu pred večerašnji revanš.

Zbog rata u Ukrajini, Dinamo konstantno mora da putuje jer domaće utakmice evropskih takmičenja igra u Lublinu, pitanje je vremena kada će umor stići ekipu, a mi verujemo da će to biti baš večeras i da će Rendžers okončati njihove snove o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona.

NAŠ TIP: Rendžers prolazi dalje (kvota 1,58)

