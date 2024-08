GOLEADA U NAJAVI: Na prvom susretu ovih timova pre sedam dana viđen je napadački fudbal i veliki broj pogodaka

U revanš utakmici trećeg pretkola Lige šampiona gledaćemo obračun PAOK-a i Malmea koji se sastaju na "Tumbi" od 19.30.

Foto: Profimedia

Na prvom susretu ovih timova viđen je veoma kvalitetan fudbal, Malme je dva puta stizao do prednosti, ali PAOK se oba puta vraćao i nije dozvolio švedskom šampionu da ostvari prednost pred večerašnji revanš na kojem nas očekuje veoma zanimljiva utakmica.

"Crno-beli" su se nakon par godina pauze ponovo popeli na tron grčkog fudbala, to im je bila četvrta titula u istoriji, a izabranici Razvana Lučeskua sada pokušavaju da se prvi put ikada plasiraju u grupnu fazu Lige šampiona od njenog rebrendiranja 1992. godine.

Četiri puta do sada su igrali kvalifikacije za najelitnije fudbalsko takmičenje, a najdalje što su stigli je plej-of faza u dva navrata, sezone 2013/14. i 2018/19. kada su bolji od njih bili Šalke, odnosno Benfika.

Ove godine, PAOK je kvalifikacije započeo od drugog kola i tamo se susreo sa neugodnim Borcem iz Banja Luke kojeg je savladao s ukupnim rezulatom 4:2 (3:2, 1:0).

Vredi napomenuti i to da se u redovima domaćina nalazi srpski reprezentativac Andrija Živković koji je prošle sezone bio među najzaslužnijima za povratak titule na "Tumbu", ali ove se još nije "pokrenuo" i njegov učinak je izostao na pomenutim utakmicama, ali večeras će imati lepu priliku da to "ispravi".

Sa druge strane, Malme može biti nezadovoljan nakon prvog meča jer je dva puta ispuštao prednost i sigurno je da će večeras biti znatno teže da dođe do nje jer je PAOK poznat kao izuzetno jaka domaćinska ekipa.

Za razliku od domaćina, gosti imaju tradiciju igranja u Ligi šampiona, poslednji put su to učinili u sezoni 2021/22, a naravno, ne sme zaboraviti ni to da su u tadašnjem Kupu šampiona 1979. dogurali do samog finala u kojem je bolji od njih bio Notingem forest, kojem je to bila prva od dve vezane titule evropskog šampiona.

Ipak, davno su prošla vremena kada je Malme "gurao" do završnica evropskih takmičenja i sada bi se zadovoljio samim igranjem u grupnoj fazi Lige šampiona.

Takođe, prednost "nebeskoplavih" je to što su odavno već u takmičarskom pogonu, odigrali su već 18 utakmica u domaćem prvenstvu i pobedom nad Halmštadom proteklog vikenda učvrstili su se na prvoj poziciji tabele Alsvenskan lige.

Na prvom susretu ovih timova videli smo da su u pitanju dosta ujednačene ekipe, a mi večeras očekujemo novu zanimljivu utakmicu u njihovoj režiji, tipujemo da ćemo ponovo videti bar po gol sa obe strane.

