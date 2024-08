ZVEZDA SE ZAHUKTAVA PRED PLEJ-OF LIGE ŠAMPIONA: "Crveno-beli" ne smeju sebi da dozvole novi kiks u prvenstvu

ŠAMPION Srbije će u četvrtom kolu Superlige Srbije na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti Novi Pazar (20.00).

FOTO: M. VUkadinović

Nakon odlično odrađenih priprema i osvajanja prijateljskog kupa u Rusiji, "crveno-beli" su na uvodne tri utakmice Superlige Srbije osvojili sedam bodova i sa druge pozicije na tabeli dočekuju četvrto kolo (prvi Partizan sa devet poena).

Prvenstvo su otvorili dominantnom pobedom nad Jedinstvom iz Uba, novajlija je rutinski savladan na "Rajko Mitiću" s 4:0, međutim nakon toga je jedva bod izvučen u duelu sa Mladosti iz Lučana.

Zvezda je protiv Mladosti gubila rezultatom 0:2 sve do samog kraja utakmice, kada su se gosti umorili, a momci iz "Ljutice Bogdana" to iskoristili i sa dva pogotka došli do izjednačenja, ali do potpunog preokreta nisu mogli.

Trener Milojević nije bio zadovoljan ishodom tog meča i očigledno je dobio rekaciju od svojih izabranika koji su posle toga bili ubedljivi protiv još jednog novajlije, Tekstilca iz Odžaka (4:0).

Još je rani deo sezone i "crveno-beli" se polako uigravaju, preko leta je doveden veliki broj novih igrača i biće im potrebno vreme da se sporazumeju na terenu.

Za Zvezdu je bitno da se to desi do kraja meseca, jer joj u završnoj trećini avgusta predstoje utakmice plej-of faze kvalifikacija za Ligu šampionima u kojima će igrati sa boljim iz duela Jagjelonja - Bode Glimt, a trenutno deluje da će to biti norveški šampion jer je slavio na prvom susretu i to na gotovanju u Poljskoj rezultatom 1:0.

Prve utakmice plej-ofa igraju se 20. i 21. avugsta, dok su revanši na programu 27. i 28. avgusta.

Ipak do tada će imati par prvenstvenih duela, a prvi će biti večeranjši sa Novim Pazarom koji u dobrom ritmu dolazi u prestonicu.

Iako nisu imali baš dobre rezultate na pripremama, Novopazarci su prvenstvo započeli trijumfom nad Spartakom (3:2), dok su u drugom kolu remizirali sa OFK Beogradom (0:0).

U odnosu na prošlu sezonu gosti su dosta promenili tim, ali u sastavu je ostao najbolji igrač ekipe Adem Ljajić koji je do sada postigao dva gola i podelio jednu asistenciju, pokazavši da i dalje poseduje dovoljan kvalitet da dominira terenima širom Srbije.

Zvezda je prošle sezone savladal Novi Pazar dva puta, rezultatima 2:0 i 3:1, a mi očekujemo da će i danas pred svojim navijačima doći do rutinskog trijumfa, ali kvota na fiks je premala, pa smo se opredelili za kombinaciju golova koja je bila prolazna na svakoj utakmici "crveno-belih" ove sezone.

