OBRAČUN BELGIJSKIH VELIKANA: Domaćini se redovno "goste" kada igraju ovi rivali

U prvom kolu belgijske Župiler pro lige gledaćemo zanimljiv duel između Anderlehta i Sint Trojdena koji će biti odigran večeras od 20.45 na "Loto parku".

FOTO: FSS

Anderleht je prošle sezone zamalo došao do titule, borio se do samog kraja za nju sa Brižom i plan je da ponovo "puca" na vrh tabele, a to je i pokazao u prvom kolu pobedom nad Sint Trojdenom (1:0).

Nakon nekoliko slabih sezona, Anderleht se vratio u sam vrh belgijskog fudbala što raduje njegove navijače, a generalno ceo fudbalski svet jer tu "ljubiačasti" tamo i pripadaju.

Najzaslužniji za taj "uspon" domaćina je čovek kraj aut linije, Danac Brajan Rimer koji radi fantastičan posao od kada je preuzeo tim krajem 2022. godine. Rimer je pre ovog posla radio kao pomoćnik kod Tomasa Franka u Brentfordu i vidi se da je dosta toga naučio od sjajnog stručnjaka koji je od "pčelica" napravio više nego stabilnog premijerligaša.

Rimer voli napadački fudbal, a glavne uloge u njegovom timu igraju zemljaci Dolberg i Drejer koji su kombinovano postigli 34 gola prošle sezone i ponovo će biti udarne igle Anderlehta.

Što se tiče transfera, domaćini jesu ostali bez supertalentovanog Debasta koji je prodat u Sporting za 15 miliona evra, ali uprava mu je brzo pronašla zamenu u vidu srpskog fudblaera Jan Karla Simića koji je prošle godine impresionirao kada je debitovao za Milan u kojem nije imao mesta da se razvija i pametno se odlučio za promenu sredine.

Srbin je najskuplje plaćeni fudbaler "ljubičastih" ovog leta, predstavljen je kao veliko pojačanje i možda upravo on bude taj koji će im doneti dugo čekanu titulu.

Vredi napomenuti i to da je Anderleht na pripremama izgledao veoma dobro i slavio je na pet od šest prijateljskih utakmica.

Sa druge strane, nakon što je pre dve sezone osvojio titulu, Anterpen je prošle godine imao dosta slabiju kampanju, zauzeo je razočaravajuće šesto mesto i zbog toga neće igrati u Evropi što je veliki korak unazad za klub.

Uprava se odlučila da je vreme za neke promene, a najveća je ona na klupi koju je napustio Mark van Bomel kojeg će zameniti nekadašnji fudbaler "crvenih", Jonas de Ruk.

Što se tiče samog sastava ekipe, velika razlika u odnosu na prošlu sezonu je odlazak Džordža Ilenihene koji je u transferu teškom čak 17 miliona evra pojačao Monako.

Njegov odlazak je napravio veliku rupu pošto je u pitanju najbolji centarfor ekipe, a direktna zamena za njega nije još dovedena što može biti veliki problem belgijskom stručnjaku.

Ipak, ono što je bitno za "crvene" je to da su kao i Anderleht pobedom započeli kampanju, u prvom kolu su imali neugodno gostovanje Šarleroi i slavili su rezultatom 1:0, a gol odluke postigao je Vinsent Jansen u desetom minutu.

Ako pogledamo istorijat međusobnih duela, videćemo da domaćini uvek dobro prolaze kada igraju ovi timovi i vredi istaći to da gost na susretima Antverpena i Anderlehta ne zna za pobedu na poslednjih sedam utakmica.

Danas očekujemo dosta ujednačen susret, tek smo na početku sezone i obe ekipe se polako uigravaju i mislimo da vredi probati tip da će se mreže tresti na obe strane.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS