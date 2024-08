VOŠA JE POKAZALA DA MOŽE DA IGRA SA NAJJAČIMA: "Karađorđe" sanja čudo i preokret protiv četvorostrukog osvajača Lige šampiona!

FUDBALERI Ajaksa sa golom prednosti dolaze u Novi Sad na revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope u kojoj će ih na "Karađorđu" dočekati ekipa Vojvodine (21.00).

FOTO: FK Crvena zvezda

Mnogi su pre meča u Amsterdamu prognozirali katastrofu Vojvodini, mislili su da će je Ajaks dominanto savladati, ali to nije bio slučaj. "Stara dama" iz Novog Sada je bila ravnoporavan rival četvorostrukom šampionu Evrope, odigrala je sjajnu utakmicu, ali na kraju je ipak poražena s rezultatom 1:0.

Gol odluke postigao je Van den Bumen u samoj završnici utakmice, tačnije 86. minutu, kada je nakon dodavanja Gotsa pronašao put do mreže Carevića i tako osigurao prednost "konjanicima" pred večerašnji susret.

Ono što je bitno za Vojvodinu je to da je dokazala da može da se nosi sa Ajaksom i sada će nošena punim tribinama na "Karađorđu" pokušati da napravi veliko iznenađenje protiv holandskog giganta.

Pored obaveza u Evropi, domaćin je uspešno započeo i domaće prvenstvo. U prvom kolu protivnik ekipe iz Novog Sada bio je novajlija, Tekstilac iz Odžaka koji je rutinski savladan s rezultatom 3:1.

Pre početka sezone uprava Vojvodine je najavila to da je velika želja da se klub vrati u sam vrh srpskog fudbala, a po prikazanom do sada velike su šanse da će se to i desiti, pogotovo ako šef struke Stefan Bandović ostane na klupi čitave sezone jer radi sjajan posao od kada je preuzeo "staru damu".

Sa druge strane, holandski velikan je imao katastrofalnu sezonu prošle godine, jedan deo je bio u zoni ispadanja Eredivizija, ali znatno boljim nastupima u drugom delu kampanje je uspeo da se dogura do petog mesta koje mu je donelo igranje kvalifikacija za Ligu Evrope.

Ipak, to ne poriče činjenicu da je u pitanju najgora sezona koju su "kopljanici" imali u poslednjih 25 godina i ove godine se očekuju dosta bolje igre od njih.

Preko leta nisu napravljene velike kadrovske promene, ekipa je ostala manje-više ista, ali napravljena je rokada na klupi i Ajaks će ove sezone kraj aut-linije voditi mlađani Frančesko Farioli.

Italijanski stručnjak ima samo 35 godina, doskoro je sa dosta uspeha vodio Nicu, a sada se odlučio za iskorak u svojoj karijeri i dosta se od njega očekuje u redovima evropskog giganta.

Večeras očekujemo nov zanimljiv meč u režiji ovih timova, samo sada smatramo da će realizacija biti na znatno višem nivou i tipujemo goleadu na "Karađorđu".

