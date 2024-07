NAJTROFEJNIJI KLUB NA SVETU JURI 14. UZASTOPNU POBEDU: Rival će mu biti tim koji je promenio ime usred sezone!

FUDBALERI Al Ahlija će na gostovanju Modern sportu juriti 14. uzastopnu ligašku pobedu koja bi ih dodatno približila novom osvajanju titule (20.00).

Foto: Profimedia

Neprikosnoveni Al Ahli je u prošlom kolu ponovo pokazao da je najbolji tim u Egiptu, slavio je u velikom derbiju sa Piramidsom rezultatom 3:2 i tako napravio enorman korak ka tituli.

Iako je gubio na tom meču početkom drugog poluvremena (1:2), najtrofejniji klub na svetu nije dozvolio da ga to poremeti. Preuzeo je inicijativu u drugom delu i došao je do velikog preokreta pogocima Abu Alija i Afše koji su tresli mrežu u 63. i 86. minutu.

Tim trijufmom Al Ahli je smanjio zaostatak za Piramidsom na tabeli na osam bodova, ali "caka" je u tome što je odigrao čak četiri meča manje od lidera i ukoliko slavi na tri od te četiri utakmice preuzeće prvo mesto.

To ne bi trebao da bude probelm jer se "crveni đavoli" nalaze u sjajnoj formi, ostvarili su čak 13 uzastopnih ligaških pobeda i u neveorvatnom ritmu dočekuj smiraj sezone.

Danas će im rival biti Modern sport ili ti do skoro Fjučur. Ovaj tim je usred sezone promenio identite što je izazvalo velike konfuzije širom lige, mada za to nije kriv klub koji je zahtev za promenu identiteta podneli još u avgustu prošle godine, značajno pre nego što je sezona uopšte počela. Problem je što u arapskom svetu, kojem pripada i Egipat, birokratija teče izuzetno sporo, moralo je više tela da odobri promenu i na kraju sve to overi Olimpijski komitet Egipta, što se zvanično desilo tek 2. jula ove godine, punih 11 meseci od predaje zvaničnog zahteva, tako da će samo poslednjih pet kola igrati pod novim imenom.

Što se tiče forme Modern sporta koji danas ima svoj "debi" pod novim imenom, on je takođe u veoma dobrom ritmui, slavio je na četiri od poslednjih pet utakmica, a uoči današnjeg meča vezao je tri ligaška trijumfa.

Zbo te forme oprezno tipujemo duplu šansu na Al Ahli uz golove, pošto gosti sada mogu sebi da dozvole "kiks" nakon pobede nad Piramidsom.

NAŠ TIP: X2&|1+||1+ (kvota 2,03)

