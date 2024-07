ARGENTINA BI DA ISPIŠE ISTORIJU: "Gaučosi" ne znaju za poraz na Kopa Americi od 2019. godine!

"GAUČOSI" nastavljaju svoj pohod ka rekordnom 16. trofeju osvajača Kopa Amerike, a za rivala u polufinalu imaće Kanadu koju su u grupnoj fazi takmičenja rutinski savladali s rezultatom 2:0. Meč se igra na "Met lajf stadionu" u Njujorku i počeće u dva sata posle ponoći.

Iako ne igraju na svom prepoznatljivom nivou i ne dominiraju svojim utakmicama, Argentinci su uspeli da dođu do same završnice Kopa Amerike, a imali su sreće i sa žrebom jer će za rivala imati Kanađane, tako da su veliki favoriti da drugi put zaredom dođu do finala ovog takmičenja, a ako ga osvoje, postali bi rekorderi sa 16 titula jer trenutno dele prvo mesto na listi najtrofejnijih reprezentacija u istoriji takmičenja sa Urugvajem sa po 15 osvojenih Kopa Amerika.

"Gaučosi" su se prošetali kroz grupnu fazu osvojivši maksimalnih devet bodova, a jedan od trijumfa u njoj ostvarili su upravo protiv večerašnjeg rivala. Rutinski su savladali Kanađane golovima Alvareza i Martineza (2:0), pokazavaši na tom meču da su daleko kvalitetnija reprezentacija.

Nakon toga usledio je neugodan meč u osmini finala sa Ekvadorom, iako su vodili većim delom meča, na kraju je njihova stamena odbrana poklekla po prvi put na Kopa Americi (1:1) i posle devedeset minuta izvodili su se penali.

Kao što je bio slučaj i u finalu Svetskog prvenstva, u njima je briljirao jedan od najboljih svetskih golmana Emilijano Martinez koji je i tokom regularnog dela meča odbranio jedan udarac sa bele tačke, a u penalima još dva i tako poveo svoju reprezentaciju do polufinala.

To je bila deseta vezana pobeda Argentine na Kopa Americi, apsolutno dominiraju na ovom turniru od kada ih je preuzeo Lionel Skaloni i poslednji put kada su izgubili na ovom turniru pod trenerskom palicom nekadašnjeg fudbalera Deportivo la Korunje bilo je još 2019. u polufinalu od Brazila.

Ono što donekle brine navijače su nešto slabiji nastupi Lionela Mesija kojeg muči povreda, a i vidi se efekat igranja u slabašnoj MLS ligi, mada je sigurno da jedan od najboljih fudbalera svih vremena i dalje poseduje izvrstan kvalitet i samo je pitanje trenutka kada će proigrati.

Sa druge strane, Kanađani imaju izuzetno turbulentan turnir. Posle uvodnog poraza od Argentine, ostvarili su izuzetno bitnu pobedu nad Peruom (0:1) u kojoj su imali sreće jer su Južnomerikanci bili bolji rival sve dok nisu dobili crveni karton, dok su u poslednjem kolu grupne faze prolaz dalje obezbedili bledim remijem sa Čileom (0:0).

U četvrtfinalu iznenađujuće su naleteli na Veneculu koja je bila hit turnira do tog trenutka, posle 1:1 u regularnom delu takođe su se izvodili jedanaesterci u kojima su briljirali golmani. Promašeno je čak pet jedanaesteraca, a na kraju su slavili Kanađani pogotkom Konea nakon promašaja Anhela početkom šeste serije.

Ovo je svakako veliki uspeh za Džesija Marša i njegove izabranike koji će večeras igrati bez pritiska jer su već nadmašili sva očekivanja, a mladi stručnjak je najavio napadačku igru od svog tima za koji kaže da mora odigrati najbolji meč do sada kako bi imao šanse protiv Argentine.

Ono što je posebno zanimljivo sa Džesijem Maršom je to da je bio nadomak preuzimanja američke reprezentacije pre ovog turnira, ali savez se odlučio za Berhaltera, a Marš je preuzeo Kanadu i napravio debelo bolji rezultat od Amerike koja je ispala u grupnoj fazi takmičenja.

Što se tiče izostanaka, Argentinci će biti u punom sastavu, dok će kod Kanađana meč verovatno propustiti Bjukenana koji se povredio na treningu par dana pre meča sa Venecuelom koji je presedeo na klupi.

Smatramo da su "gaučosi" daleko kvalitetniji i iskusniji tim zbog čega tipujemo keca, a za hrabrije bismo ga probali "iz iksa" jer su tri od četiri utakmice Argentine na ovoj Kopa Americi bile nerešene na poluvremenu.

