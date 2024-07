GOLOVI SU REDOVNA POJAVA KADA IGRAJU OVI TIMOVI: "Žuta horda" bi da odbrani prvo mesto pred svojim navijačima

U apsolutnom derbiju 13. kola noršvkog prvenstva gledaćemo obračun dve prvoplasirane ekipe kada Bode Glimt bude ugostio Bran (14.30).

Foto Profimedia

Ovo će biti duel timova koji su najviše pokazali u uvodnom delu prvenstva. Blagu prednost ima šampiona i branilac titule Bode Glimt koji je sakupio 30 bodova napsram Branovih 28 uz odigran meč manje, ali u slučaju pobede gostiju situacija na tabeli će se dodatno "zakuvati" i očekuje nas veoma zanimljiv meč.

Kako tradicija nalaže, Bode je napadački najpotentnija ekipa lige, u proseku postiže preko dva gola po meču, a uz to ima i najkvalitetniju odbranu elite sa samo devet primljenih golova.

Jasno je da menadžer Knutsen na svom raspologanju ponovo ima odličan tim spreman da napadne novu titulu koja bi bila četvrta u poslednjih pet godina za "žutu armiju".

Sa druge strane, Bran je remijem u prošlom kolu sa Stromgodsetom (0:0) dopustio Bodeu da se odvoji na plus dva uoči ovog derbija, ali to i dalje ne poništava odlične igra koje pruža tokom ove kampanje.

Ostvario je osam pobeda na 14 odigranih utakmica, a uz to je doživeo samo dva poraza i to je glavni razlog za to što se nalazi u vrhu tabele.

Što se tiče forme, ovi timovi su ujednačeni u poslednje vreme, na minulih pet utakmica sakupili su po osam poena, tako da u sličnom ritmu dočekuju ovaj derbi.

Ako pogledam istorijat međusobnih duela, goleada ne bi smela izostati, igra gol-gol je bila prolazna na poslednje četiri obračuna ovih rivala, a uz to je viđeno čak 17 pogodaka na tim susretima.

NAŠ TIP: |1+&3+ (kvota 1,58)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA