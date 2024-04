SITI JE POD IMPERATIVOM POBEDE: Vila mora pasti na ''Etihadu'' kako bi ''građani'' ostali u trci za titulu

U okviru 31. kola najjače fudbalske lige sveta fudbaleri Mančester sitija će ugostiti Aston vilu na ''Etihadu'' od 21:15.

FOTO: Tanjug/AP

Domaćin je za vikend igrao jedan od najbitnijih mečeva u sezoni i rezultat nije bio povoljan po njega jer mu je direktan rival u borbi za titulu odoleo na ''Etihadu'' (0:0) sa kojeg pre toga nije odneo ni bod dugih osam godina.

Sada je Siti treći na tabeli i zaostaje dva, odnosno tri boda za Arsenalom i Liverpulom sa kojima nema međusobne duele do kraja sezone i poruka Gvardiole je bila jasna nakon tog meča kada je izjavio da njegova ekipa mora slaviti na svakoj utakmici do kraja kako bi imala šansu da postane prvi tim u istoriji Premijer lige koji je osvojio četiri titule zaredom.

Remiji sa Arsenalom i Liverpulom mogu se ispostaviti kao kobni po šampionske snove ''građana'', ali na njih moraju brzo zaboraviti jer im na noge dolazi još jedna razigrana ekipa, Aston vila koju moraju savladati kako bi održali korak za vodećima.

''Tobdžije'' su postala prva ekipa još od marta 2022. godine koja je uspela da sačuva svoju mrežu na ''Etihadu'' i fudbaleri domaćina će biti orni da ne dozovele da se to ne ponovi, a to se posebno odnosi na Erlinga Holanda.

Sjajni Norvežanin već neko vreme ne izgleda baš dobro na terenu, a protiv Arsenala se videlo da mu fali samopouzdanja, tako da mu je preko potrebna utakmica na kojoj će u svom stilu postići jedan ili više golova.

Aston vila je idealan protivnik za to jer nije sačuvala mrežu na ''Etihadu'' još od 2007. godine, mada ovaj sastav birmingemskih ''lavova'' je znatno kvalitetniji od nekih prethodnih koje je imao nekadašnji prvak Evrope.

Gosti pucaju od samopouzdanja u ovom trentku jer se nalaze na visokom četvrtom mestu tabele Premijer lige i navjiači sanjaju o povratku u Ligu šampiona koju nisu igrali od davne 1983. godine kada su kao branioci trofeja poraženi u četvrtfinalu od evetnualnog finaliste Juventusa.

Unaj Emeri je napravio pravu revoluciju u Birmingemu, njegovi izabranici igraju za oko dopadljiv, napadački fudbal i svojim nastupima su osvojili srca neutralnih navijača širom sveta.

Ipak, zadatak povratka u Ligu šampiona nije ni približno gotov jer im za vratom diše Totenhem koji im je pre par kola održao pravu fudbalsku lekciju na ''Vila parku'' slavivši sa 4:0. ''Pevci'' su uoči ovog kola zaostajali tri boda za njima, ali su odigrali meč manje, što dovoljno govori koliko će neizvesna borba za četvrto mesto biti.

Međutim, ono čemu se nadaju obe ekipe je to da će i peto mesto voditi u Ligu šampiona, što uopšte nije nemoguće da se desi. Potrebno im je da Premijer liga bude među prve dve na UEFA rang listi. To će zavisiti od nastupa engleskih timova u evropskim takmičenjima, a Vila u tom slučaju može sama sebi pomoći jer je dogurala do četvrtfinala Lige konferencija u kojem će igrati sa Lilom.

Što se tiče izostanaka na večerašnjem duelu, domaćini će biti bez Akea i Stounsa, dok je pod upitnikom prvi golman ekipe Ederson koji je propustio meč sa Arsenalom zbog povrede mišića.

Sa druge strane meč će propustiti Buendija, Keš, Kamara, Ming i suspendovani Megin, a neizvestan je i nastup najboljeg strelca tima Olija Votkinsa.

Vila je u prvom delu sezone savladala 1:0, a mi verujemo da je došlo vreme za osvetu.

Za hrabrije predlažemo kec iz iksa, jer domaći tim na poslednjih sedam ligaških utakmica Sitija nije postizao nijedan gol.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS

NAŠ TIP: 1&2-6 (kvota 1,55)

TIP ZA HRABRIJE: X-1 (kvota 4,25)