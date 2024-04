INTER NADOMAK JUBILARNE 20. TITULE: ''Azuri'' koji se bore za opstanak su lak plen za četu Simonea Inzagija

POSLEDNjU utakmicu današnjeg programa Serije A odigraće Inter i Empoli koji se sastaju na ''Đuzepe Meaci'' od 20:45.

Foto Profimedia

Iako će gotovo sigurno osvojiti jubilarnu 20. titulu u istoriji kluba, može se reći da je reprezentativna pauza došla u dobro vreme za Inter koji je doživeo razočaravajuć poraz u osmini Lige šampiona protiv Atletika koji je ispratio podelom bodova protiv Napolija.

To ispadanja iz najjačeg evrospkog takmičenja je baš pogodilo ekipu, neroazuri su delovali kao ekipa koja može da ide do samog kraja i ponovi uspeh kada su igrali finale, ali do toga nije došlo. Kombinacije nedostatka koncentracije u ključnim trenucima, loših odluka trener Inzagija i veoma slabog izvođenja jedanaesteraca dovela su do velikog razočarenja u taboru italijanskog velikana,

Ipak, taj neuspeh ne treba da sruši sve ono što su gradili tokom čitave sezone jer se može reći da im je ova jedna od uspešnijih u skorijoj istoriji. Pored osvojenog Superkupa, trećeg zaredom, nadomak su toga da se po dvadaeseti put u bogatoj istoriji kluba popnu na tron Italije.

Ubedljivo su prvi na tabeli i sa plus devet uz odigran meč manje od drugoplasiranog Milana dočekuju završnicu kampanje koja ne bi trebala da predstavlja težak zadatak za njih jer će iz gornjeg dela tabele igrati samo sa rosonerima, Laciom i Torinom u poslednjih deset kola.

Prvi zadatak nakon pauze biće im Empoli kojeg dočekuju na ''Đuzepe Meaci'', stadionu koji je gotov neosvojiva tvrđava ove sezone. Izgubili su samo jedanput na svom terenu i 38 osvojenih bodova iz 15 utakmica kod kuće su najbolja domaćinska ekipa Serije A.

Što se tiče gostiju, njima je takođe prijala reprezentativna pauza. Krajem januara i početkom febrauara su bili neporaženi na šest vezanih utakmica, upisali su po tri trijumfa i remija što im je pomoglo da pobegnu iz zone ispadanja, ali mart je bio poprilično košmaran za njih jer su doživeli tri poraza bez ijednog postignutog gola.

Davide Nikola je imao vremena da konsoliduje svoju ekipu i nada se da će njegovi ''azuri'' ponovo uhvatiti preko potreban zalet u završnici sezone jer su se remijerm Frozinonea i Đenove vratili u zonu ispadanja zbog lošije gol-razlike u odnosu na ''kanarince''.

Realno gledano nemaju velike šanse na večerašnjem duelu, a ono što je bitno za njih je da im tek predstoje mečevi sa rivalima u borbi za opstanak poput Frozinonea, Lećea i Udinezea, tako da ih evenutalni poraz od Intera ne bi mnogo zaboleo, dok bi osvojen bod ili tri bili veliki plus za njih.

Što se tiče izostanaka, domaćin će biti bez Barele, De Fraja i Arnautovića, dok je pod upitnikom Alesandro Bastoni.

Sa druge strane, meč će propustiti sigurno protpustiti Ebuehi i Maleh, a neivesni su Beriša, Grasi i Ismaili.

Inter je u prvom delu kamapnje savladao Empoli sa 1:0, a mi očekujemo novu rutinski pobedu neraozura koja bi ih odvojila na +12 u odnosu na večitog rivala, ekipu Milana.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS

NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,54)