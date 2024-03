MEČ GODINE U HOLANDIJI: Fejenord ima poslednju priliku da uhvati priključak za nepriksnovenim ''filipsovcima''

NAJBITNIJA utakmica ovogodidšnjeg izdanja Eredivizije odigraće se na ''Filips stadionu'' gde će prvoplasirani PSV dočekati najbližeg pratioca i branioca titule, ekipu Fejenorda (14:30).

Ovo će biti obračun dva tima koji su pokazali ubedljivo najviše od svih do sada. PSV je besprekoran i ne zna za poraz u dosadašnjem toku takmičenja, pa i ne čudi što današnji derbi dočekuje sa deset poena prednosti u odnosu na Fejenor kojem će ovo biti poslednja prilika da ''zakuva'' borbu za titulu.

Kao i tokom čitave sezone, PSV se nalazi u odlilnoj formi pred ovaj duel i na poslednjih pet ligašlkih mečeva sakupio je 13 bodova, a posebno je impresionirao proteklog vikenda kada je sa 7:1 savladao ekipu Cvolea.

Na tom susretu najviše se istakao Luk de Jong koji je postigao het-trik i tako preuzeo prvo mesto na listri strelaca Eredivizije sa 22 gola na svom saldu.

Pored njega, čitava tim je raspoložena napadački i sa 77 postignutih pogodaka su ubedljivo najbolja ofanzivna ekipa u ligi.

PSV-u na ruku ide to što mu na ovom derbiju odgovara i remi pošto ima već veliku prednost u odnosu na rivala, a dodatni motiv za ''filipsvoce'' je to što mogu da završe sezonu neporaženi jer su do sada upisali impresivnu 21. pobedu uz dva remija na 23 odigrane utakmice.

Sa druge strane, Fejenord je jedina ekipa koja može ugroziti PSV i u podjednako dobroj formi dočekuje današnji derbi jer je na poslednjih pet ligaških mečeva takođe sakupio 13 bodova.

Generalno gledano ''ponos juga'' igra fantastičnu sezonu i 55 bodova iz 23 odigrane utakmice bi svake druge godine verovatno bili dovoljni za prvo mesto, ali to ove nije slučaj zbog nepirkosnovenog domaćina.

Iako su gosti napadački veoma dobri sa 58 postignutih golova, u drugom delu sezone su znatno pojačali igre u defanzivi i najbolje o tome svedoči podatak da na pomenutih pet mečeva nijednom nisu primili nijedan pogodak, a postigli su ih šest.

Što se tiče međusobnih duela, čak tri puta su se sastajali ove sezone. PSV je ostvario pobede u Superkupu i Erediviziji (1:0, 2:1), ali poslednji susret dobio je Fejenord u okviru Kupa Holandije sa 1:0.

Zdravstvena situacija nije idealna ni kod jednih ni kod drugih, a to se posebno može reći za goste koji su bez Bijlova, Stengsa, Jahanbahša, Traunera, Hartmana i Van den Belta, dok će do domaćina meč propustiti Ledezma, Tils, Saibari i Noa Lang.

Fejenord danas mora da ide na pobedu i zbog toga očekujemo nešto otvoreniji meč u kojem verujemo da će biti golova.

