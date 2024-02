"JELENI" PREKINULI CRNU SERIJU: "Sveci" moraju da poprave golgeterski učinak ako žele u "plej-of"

ROS KAUNTI će dočekati Sent Miren u prvoj utakmici 28. kola škotskog Premijeršipa.

Profimedia

"Jeleni" su konačno prekinuli seriju loših rezultata, pobedivši za vikend Livingston, jedinu ekipu koja u ligi ima lošiji skor od njih. Imon Brofi je postigao dva vezana gola sredinom prvog poluvremena, posle čega su se domaći opustili, pomislivši da je pobeda već ostvarena.

Međutim, igrači Livingstona se nisu predavali pa su početkom drugog dela smanjili, a u 86. minutu stigli i do izjednačenja. Ali, tada se niotkuda pojavio Džoš Sims i u petom minutu nadoknade doneo pobedu "jelenima". Bio je to njegov prvi gol u sezoni i prvi za Ros kaunti uopšte za više od dve godine otkad je tu.

Ta pobeda stigla je posle 11 utakmica bez pobede, sa samo dva remija. Imaju sada šest bodova više od Livingstona i može se reći da im je ova pobeda donela veliku prednost u borbi za opstanak, mada i 11. mesto vodi u baraž.

Sent Miren ima tri pobede i dva poraza u poslednjih pet mečeva. To nije loš rezultat za tim koji u proseku daje tek nešto više od jednog gola po meču. Oni su na petom mestu. U prošlom kolu Sent Miren je na svom terenu savladao Sent Džonston sa 2:0.

NAŠ PREDLOG: GG (kvota 2,05)

