"ORLOVI" OLAKO ISPUSTILI PREDNOST U BRISELU: Rojal union ostao u igri na dva fronta

AJNTRAHT u Frankfurtu dočekuje ekipu Rojal union Sen Žiloa u revanšu plej-ofa za osminu finala Lige konferencija.

Foto: Profimedia

Prva utakmica pre sedam dana u Briselu završena je rezultatom 2:2. Bio je to drugi u nizu od tri remija "orlova" i pravi spektakl, utakmica za infarkt. Ajntraht je vodio sa 2:0 već u desetom minutu, golovima Šaibija i Kalajdžića. Domaći su smanjili posle pola časa igre, da bi sredinom drugog dela stigli i do izjednačenja. Kada se činilo da će doći do potpunog preokreta, ostali su sa igračem manje, a do kraja utakmice više nije bilo uzbuđenja.

Ajntraht je grupnu fazu Lige konferencija završio na drugom mestu, iza dominantnog PAOK-a. U poslednja dva kola je imao šansu da osvoji prvo mesto i automatski se plasira u osminu finala, ali su te šanse ugašene porazom od grčkog tima.

<

"Orlovi" su na šestom mestu posle 22 kola nemačke Bundeslige i cilj im je da se posle dvogodišnje pauze vrate u Ligu šampiona.

Rojal Union je grupnu fazu Lige Evrope, u konkurenciji Liverpula, Tuluze i Laska, završio na trećem mestu i tako prešao u najmlađe Uefino takmičenje.

Ipak, Rojal može da se pohvali fenomenalnom formom, s obzirom na to da je posle 26 mečeva belgijskog šampionata na prvom mestu, sa osam bodova više od drugoplasiranog Anderlehta. Nedavno su ispali iz Kupa Belgije, što im je na neki način i olakšanje jer imaju jedan front manje da se brinu o njemu.

NAŠ PREDLOG: GG (kvota 1,70)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPOZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA