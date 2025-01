OKSER JE PRAVA DOMAĆINSKA EKIPA, ALI... Lil je na pragu obaranja klupskog rekorda u broju utakmica bez poraza

OKSER dočekuje Lil u petak od 21.00 na stadionu "Abe Dešanz".

Foto: Profimedia

"Doge" igraju fantastično ove sezone, a naročito se to može reći za period od druge polovine septembra do danas, pošto su imali kraću rezultatsku krizu od kraja avgusta do sredine narednog meseca.

Tada su vezali četiri poraza, ali je potom usledio niz od 18 utakmica bez izgubljene. Kada su posle pomenuta četiri poraza remizirali sa Strazburom a onda pobedili nejaki Avr, nikome još ni na pamet nije padalo da je za Lil krenula slavna epizoda. To je postalo jasno svima nakon što su savladali Real Madrid u Ligi šampiona gde su zatim pali i Atletiko, Bolonja i Šturm, da bi samo Juventus našeg Dušana Vlahovića izborio remi.

U prvenstvu su remizirali sa Marseljom, Monakom, Lionom i Nicom, a savladali Lens i Tuluz - sve su to ekipe iz vrha tabele, od drugog do osmog mesta. Dobili su i učesnika Lige šampiona Brest i to u vreme kada je ova ekipa izašla iz krize koja ju je bacila u drugi deo tabele.

S druge strane, Okser koji je prošle godine bez većih problema izborio povratak u Ligu 1 ove sezone pokazao je zube velikima u nekoliko navrata. Naročito je bila impresivna pobeda na gostovanju Marselju i remi u Lionu, ali to su ipak jedina četiri boda koja je Okser uzeo na strani u povratničkoj sezoni.

Zato su kod kuće bodove prepustili samo Monaku (sva tri), Pari Sen Žermenu i Lansu (po jedan), mada tu treba dodati i kup-katastrofu protiv drugoligaša Dankerka.

Uprkos velikim kadrovskim problemima Lil je favorit u ovom duelu i očekujemo da će bez većih problema doneti tri boda iz Burgonje.

NAŠ PREDLOG: 2 (kvota 1,91)

