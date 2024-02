HOĆE LI LUKA JOVIĆ PONOVO ZATRESTI MREŽU ''KANARINACA''? Milan nema pravo na kiks ako misli da se bori za skudeto

ROSONERI će nastaviti poteru za Interom i Juventusom na gostovanju Frozinoneu. Meč se igra na stadionu ''Benito Stirpe'' sa početkom u 18 časova.

FOTO: Profimedia

Posle serije od četiri vezana trijumfa, Milan je propustio priliku da se dodatno približi vodećima remijem sa Bolonjom na ''San siru'' (2:2).

Viđena je veoma zanimljiva utakmica puna obrta, a ono što je najviše koštalo velikana iz grada mode su dva promašena penala, kao i jedanaestreac koji je mladi Teraćano zgrešio u sudijskoj nadoknadi i tako omogućio Orsoliniju da se bele tačke postavi konačnih 2:2.

Gosti su i dalje treći na tabeli, ali sada zaostaju osam bodova za vodećim Interom koji je odigrao meč manje od večitog rivala, a dosta im beži i drugoplasriani Juve koji ima poen manje od lidera.

Olakašavajuća okolnost za rosonere je to što neroazuri i Juventus igraju ''Derbi Italije'' ovog vikenda i u slučaju iksa uz pobedu nad Frozinoneom uhvatili bi priključak za vodećim dvojcem.

Milan je podigao nivo igre na gostovanjima, slavio je na poslednja dva meča van ''San sira'', a uz to je tresao mrežu barem dva puta na minulih šest utakmica na strani.

Dobra vest za menadžera Piolija, čija je budućnost pod znakom pitanja jer mu ugovor ističe na leto, je to što bi trebao na raspolaganju da ima Ismaela Benasera koji se vratio nakon brzog ispadanja Alžira sa AFKON-a i trebao bi da prestavlja veliko pojačanje za vezni red italijanksog velikana.

Što se tiče Luke Jovića on je protiv Bolonje ušao u igru u 60. minutu i nije uspeo da pronađe put do mreže, ali to neosporava odlične partije koje pruža u drugom delu sezone.

Jović je u prvom delu kamanje postigao gol i podelio asistenciju u pobedi Milana nad Frozinoneom (3:1), tako da je za očekivati da mu Pioli pruži šansu na večerašnjem duelu.

Njegova ekipa će biti veliki favorit na jugu Italije gde će je ugostiti novajlija koji se nakon par sezone vratio u Seriju A.

Popularni ''kanarinci'' su imali dobar start kampanje, ali su zapali krajem prvog dela sezone zapali u krizu. Ipak, na poslednja dva meča su osvojili četiri boda i tako se dodatno odvojili od zone ispadanja.

Prvo su savladali Kaljari posle preokreta sa 3:1, a zatim su remizirali sa Veronom (1:1). Zahvaljujući tim rezultatim popeli su se na 13. mesto i imaju pet bodova više od Kaljarija koji je prvi tim ispod crte.

Domaćinu je cilj opstanak u eliti i na dobrom je putu da to učini, a najveće zasluge za to idu treneru Euzebiju di Frančesku koji radi fantastičan posao.

Italijanski stučnjak je lutao par godina nakon sjajnih rezultata koje je beležio na klupi Sasuola i Rome, ali izgleda da je ponovo pronašao dom u Frozinoneu.

Od bitnih igrača Pioli na raspolaganju neće imati samo Tomorija, ali i bez njega verujemo da će Milan rutinski odraditi posao.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,68)