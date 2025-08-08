ŠAMPION KREĆE U ODBRANU TITULE: Galatasaraj otvara sezonu protiv neubedljivog Gazijantepa

NOVI šampionat Turske počinje ovog vikenda, a jedan od najzanimljivijih mečeva prvog kola odigraće se u subotu od 21:30 na stadionu Kalion, gde će snage odmeriti Gazijantep i Galatasaraj.

Gosti iz Istanbula ulaze u novu sezonu kao apsolutni favoriti, nakon što su ubedljivo osvojili titulu prošle godine sa devet bodova prednosti, dok je domaći tim jedva sačuvao prvoligaški status.

Gazijantep je u pripremnom periodu odigrao nekoliko mečeva bez mnogo efekta, a poslednji kontrolni susret završen je remijem bez golova protiv Alanjaspora.

Tim je završio prošlu sezonu na 14. poziciji, sa skorom od 12 pobeda, 9 remija i čak 15 poraza. Posebno su loše izgledali u završnici – bez pobede su u poslednjih sedam prvenstvenih mečeva, a kod kuće su slavili samo četiri puta u prethodnih deset utakmica.

S druge strane, Galatasaraj deluje kao dobro podmazan mehanizam. Iako su tokom leta izgubili nekoliko igrača, dovedena su zvučna pojačanja, a najveću pažnju privukao je zapravo jedan ostanak. Bivši golgeter Napolija Viktor Osimen koji je prošlu sezonu proveo u Galati kao pozajmljen igrač od juna je potpisao za turskog šampiona.

Od ostalih pojačanja treba istaći dolazak Liroja Sanea kao slobodnog igrača jer mu je istekao ugovor sa Bajernom, a odbrambenu liniju pojačali su Ismail JAkob iz Monaka i Pšemislav Frankovski iz Rena.

Ekipa je remizirala 2:2 u prijateljskoj utakmici sa Lacijom, ali i u tom meču je pokazala ofanzivnu moć. Galata je u odličnoj seriji – ne zna za poraz na poslednjih 16 utakmica u svim takmičenjima, a u gostima je pobedila 9 od poslednjih 10 mečeva, pri čemu je postigla čak 10 golova u poslednja tri na strani.

Istorija duela takođe ide u korist Istanbulcima. Galatasaraj je slavio na poslednje tri posete Gazijantepu, a u 8 od poslednjih 10 međusobnih duela palo je najmanje tri gola. Domaćin ima velikih problema u defanzivi, što bi mogao da bude plodno tlo za napadače gostiju, posebno ako Osimen dobije šansu od prvog minuta.

Gacijantep je u poslednjih 12 utakmica, deset takmičarskih i dve prijateljske, upisao samo jednu pobedu i to početkom aprila protiv Hatajspora. Jasno je da ih i ove godine očekuje grčevita borba za opstanak, a u tome će pokušati da im pomogne nekadašnji napadač banjalučkog Borva Enver Kulašin koga su dovei za 700 hiljada evra.

Uzevši sve u obzir – formu, tradiciju, kvalitet igračkog kadra i napadački potencijal gostiju – logično je očekivati da Galatasaraj započne sezonu pobedom. Kvota na čistu dvojku nije previsoka, ali izgleda kao odlična osnova za sigurniji tiket. Za nešto hrabrije, vredi razmotriti i kombinaciju pobede gostiju uz minimum dva gola na meču.

