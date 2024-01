LUKA JOVIĆ UGASIO NADE UDINEZEA: "Boginja provincije" ruši redom, Gasperini besan na Savez zbog Superkupa

ATALANTA dočekuje Udineze u 22. kolu italijanske Serije A. Utakmica se igra od 15 časova na stadionu "Atleti azuri d Italija".

FOTO: Tanjug/AP

"Boginja provincije" ozbiljno napada četvrto mesto i plasman u Ligu šampiona. DA se ne šale pokazali su u prošlom kolu, "petardom" protiv Frozinonea, ekipe koja je daleko bolja od današnjeg protivnika Udinezea, iako u poslednje vreme jeste u krizi.

Atalanta dobro gura i na drugom frontu, u Kupu je nedavno eliminisala ekipu Milana s kojom se bori za jedno od mesta koje vode u Ligu šampiona, a protivnik u borbi za finale biće joj još jedan rival za najviši plasman u Seriji A, Fiorentina.

<

"Boginja" je i u osmini finala Lige Evrope, gde se prošetala bez poraza kroz grupu u kojoj se sastzala sa lisabonskim Sportingom, Rakovom i Šturmom iz Graca.

Trener Đanpjero Gasperini nije bio zadovoljan što je zbog odigravanja italijanskog Superkupa odložena njihova utakmica protiv Intera, jer je time ekipi silom zaustavljen dobar momentum. Koliko je realno da bi čak i u ovakvoj formi, Atalanta mogla da zadrži ritam nepobedivosti i protiv lidera Serije A teško je reći, ali Gasperini ima pravo na svoje mišljenje.

Udinezeova borba za opstanak nastaviće se i posle današnje utakmice bez obzira na njen ishod. "Zebre" su neočekivanom pobedom od 3:0 nad Bolonjom završile 2023. godinu pobedom, ali kako sada stvari stoje, na prvu u 2024. godini će se navijači ceno-belih načekati.

Pre sedam dana Udineze je izgubio sa 3:2 od Milana kod kuće iako je do pred kraj imao vođstvo od 2:1. To je možda i kosmička pravda, s obzirom da se publika na "Friuliju" nije proslavila, vređali su golamana "rosonera" Manjana na rasnoj osnovi. Srpski reprezentativac Luka Jović je u 83. minutu najavio preokret, a Okafor deset minuta kasnije potopoio sve nade rasističke publike da će njihvoi ljubimci stići do važna tri boda u borbi za opstanak.

Sada imaju samo bod više od Verone koja je u zoni ispadanja i sutra dočekuje Frozinone, koji i nije baš u idealnoj formi.

NAŠ PREDLOG: 1 (kvota 1,55)

POGLEDAJTE SPECIJAL KLADIONIČARSKIH PRIČA