VILA SEDAM GODINA ZAREDOM ISPADA IZ FA KUPA U TREĆEM KOLU: Može li prekinuti tu tradiciju na neugodnom ''Riversajdu''?

ASTON vila će na kratko svoju pažnju sa iznenađujućeg pohoda na titulu Premijer ligi prebaciti na FA kup gde će je u trećem kolu na ''Riversajdu'' ugostiti Midlzbro (18:30).

FOTO: Tanjug/AP

Nakon nekoliko slabijih nastupa u kojima su osvojili samo jedna bod na mečevima sa Šefidlom i Junajtedom, gosti su se pred kraj 2023. godine vratili na pobedničku stazu kada su savladali Barnli sa 3:2.

Trijumf je trebao biti mnogo ubedljiviji jer je pri rezultatu 2:1 Barnli ostao sa igračem manje posle isključenja Bergea u 56. minutu, ali Vila je od gotovog napravila veresiju.

Foster je šokirao sve kada je poravnao sredinom drugog dela igre, pa je na kraju ''kestenje iz vatre'' morao da vadi Daglas Luiz koji je u samoj završnici meča sa bele tačke doneo sva tri boda birmingemskim ''lavovima''.

Četa Unaja Emerija se tako održala u vrhu tabele i nakon 20 odigranih kola nalazi se na drugom mestu sa tri boda zaostatka u odnosu na vodeći Liverpul.

Što se tiče FA kupa, Vila ga je osvajala sedam puta u istoriji, ali poslednji put davne 1957. godine i pitanje je koliko će biti zainteresovana za ovo takmičenje jer joj mnogo više znači borba za titulu u kojoj se nalazi.

Sa druge strane, Midlzbro igra po prinicipu ''toplo-hladno'' u Čempionšipu ove sezone, nikako da pronađe konstantnost u igri i nakon 26. odigranih kola zauzima 12. mesto na tabeli.

Dosta više sreće nego u prvenstvu domaćini su imali u kup takmičenjima u ovoj kampanji. Odlično igraju u Liga kupu gde su dogurali do polufinala u kojem će sastati sa Čelsijem i nadaju se da te igre mogu preneti na FA kup.

Taj dvomeč sa Čelsijem igra se u utorak, tako da će kao i slučaju sa Emerijem, mladis stručnjak Majkl Kerik odlučiti da izvede najjači sastav na današnjem duelu, ili će sačuvati neke igrače za prvi meč polufinala.

Ako pogledamo izostanke, pitanje je koliko Kerik može da rotira jer ima veliki broj odsutnih igrača i ne može da računa na Silveru, Mekgrija, Lenihana, Smita, O'Brajana, Forsa, Heknija, Meknera, Kruksa i Late Latea.

Emeri nema toliko muka, ali i njemu fali par odličnih igrača poput Mingsa, Dinja i Buendije, dok su pod upitnikom Meti Keš, Juri Tilemans i Robin Olsen.

Vila je sedam puta zaredom ispadala iz trećeg kola FA kupa i to čak četiri puta od niželigaških protivnika, a ako na to dodamo njene dosta slabe igre u gostima ove sezone dolazimo do zaključka da bi Midlzbro mogao da je namuči pred svojim navijačima i verujemo da će postići barem jedan gol na meču.

NAŠ TIP: D1+ (kvota 1,53)